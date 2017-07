“Legalità diffusa” anche nel centro storico. Guai per due ristoranti, espulso 28enne nigeriano

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dal quartiere Ferrovia al centro storico. Si sono estesi anche al cuore del borgo antico leccese i controlli straordinari dell’operazione “Legalità diffusa: ad oltranza”, predisposti dal questore di Lecce, Leopoldo Laricchia.

Ieri sera gli agenti di polizia della questura hanno passato al setaccio Piazzale Stazione, Viale Oronzo Quarta, via Martiri d’Otranto, via Don Bosco, via Reale, viale Marche, viale della Repubblica e via Libertini per effettuare il servizio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti e non solo.

Proprio lungo la strada che da Porta Rudiae si estende sino a piazza Sant’Oronzo, sono finiti nella rete dei controlli due ristoranti. Ad entrambi gli agenti hanno contestato l’occupazione abusiva del suolo pubblico, con il contestuale invito a presentarsi alla divisione polizia amministrativa per approfondimenti ulteriori. Durante il servizio territoriale gli agenti hanno controllato 62 persone, di cui 16 extracomunitarie e 21 con precedenti.

Provvedimento più pesante è scattato nei confronti di un 28enne di nazionalità nigeriana, che è stato espulso. Il giovane era stato identificato nel corso del controllo scattato all’interno del locale “Rainbow” di via Don Bosco, che venne sottoposto a provvedimento di chiusura lo scorso 30 maggio dopo l’ispezione effettuata dal personale della Asl che ne rivelò le condizioni igieniche precarie.

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine per reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti, risultò anche segnalato più volte per i propri comportamenti violenti. Nella mattinata di ieri lo straniero è stato condotto al C.P.R. “Restinco” di Brindisi, in quanto già destinatario di provvedimento di espulsione, emesso dal prefetto di Lecce nell’anno 2015 e da Ordine emesso nella stessa data dal Questore di Lecce, al quale non aveva mai ottemperato. Il 28enne sarà accompagnato alla frontiera ed espulso dal territorio italiano. I servizi di controllo sulle città di Lecce e Gallipoli continueranno nei prossimi giorni.