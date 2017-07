Ladri scatenati nella notte. Nel mirino due campi fotovoltaici: un colpo sfuma, l’altro va a segno

Share 0 Share 0 Share 0

GALATINA (Lecce) – I predoni dei pannelli di silicio tornano in azione nelle campagne salentine e lo fanno tentando di mettere a segno ben due furti nell’arco della stessa nottata. Nel mirino sono finiti due campi fotovoltaici presenti nelle campagne di Galatina presi di mira a distanza di tre ore l’uno dall’altro, ma solo in un caso i ladri sono riusciti nel loro intento.

Tutto ha avuto inizio circa venti minuti dopo l’una in un campo situato in contrada Vore, collegato con l’istituto di vigilanza privata “Fidelpol”. Proprio una loro pattuglia mentre effettuava un giro di controllo ha notato che dalla distesa di pannelli in molti erano spariti. Così le guardie giurate si sono avvicinate per effettuare un controllo. Proprio in quel momento hanno avvistato i ladri in lontananza mentre si davano alla fuga, riuscendo a dileguarsi nelle buie campagne circostanti. Il successivo sopralluogo effettuato insieme agli agenti del commissariato di Galatina ha permesso di rinvenire un furgone Iveco nelle vicinanze del perimetro del campo, con accanto un ingente quantitativo di pannelli smontati e pronti, quindi, per essere portati via.

Poco distante, lungo la strada, è stato rinvenuto un altro furgone, di quelli utilizzati per il soccorso stradale e con tutta probabilità rubato, carico di pannelli. Il piano criminale della banda, ancora in atto al momento del passaggio dei vigilanti, è dunque totalmente naufragato. In totale gli agenti hanno posto sotto sequestro oltre 400 pannelli, che saranno restituiti al proprietario del campo per essere rimessi al loro posto, mentre le indagini proseguono.

Se però questo colpo è sfumato, a distanza di meno di tre ore un altro furto di pannelli è invece andato a segno. In questo caso i ladri sono entrati in azione nella zona dell’aeroporto militare di Galatina, da cui l’istituto di vigilanza privato ad esso collegato ha ricevuto un segnale d’allarme intorno alle 4.20. Giunti sul posto i vigilanti hanno rinvenuto la rete di recinzione divelta e recisa per una lunghezza di 5 metri.

Dei malviventi nessuna traccia, così come dei 500 pannelli che poco prima erano riusciti a smontare e rubare. Anche in questo caso i rilievi sul posto sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Galatina, che, sotto la guida del vicequestore aggiunto Giovanni Bono, sono ora a caccia della banda. Il valore della refurtiva è in fase di quantificazione.