I porti salentini scelgono i vini Claudio Quarta come simbolo dell’accoglienza pugliese

LECCE – Negli attracchi di Santa Maria di Leuca, Brindisi e San Foca i turisti saranno accolti per tutta l’estate con un calice di vino freddo.

I porti di Santa Maria di Leuca, Brindisi e San Foca accoglieranno i turisti via mare con un buon bicchiere di vino freddo. Per tutta l’estate, infatti, i turisti che attraccheranno nei tre Marina salentini riceveranno il benvenuto simbolico della Puglia, con uno dei prodotti pugliesi ormai più conosciuti al mondo, il vino appunto. Per il progetto che porterà i terroir dell’entroterra direttamente sulla costa e in barca sono stati scelti i vini delle cantine Claudio Quarta Vignaiolo.

“Dalla campagna al mare, dai vitigni dell’entroterra alle nostre acque blu – commenta Carmine Sanna direttore dei tre porti – non c’è modo migliore per dare il benvenuto ai turisti che sceglieranno la Puglia e il Salento come meta delle proprie vacanze o come sosta ristoratrice. Simbolo della Puglia laboriosa, della storia e della cultura delle nostre comunità, il vino trasmette subito quel sentimento di condivisione, che nelle nostre strutture cerchiamo di comunicare. Con Alessandra e Claudio Quarta è stato facile entrare in sintonia per dare vita a questo progetto, per il loro modo innovativo di interpretare una tradizione millenaria”.

“E’ un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto – prosegue Claudio Quarta – per valorizzare uno degli elementi identitari della nostra cultura, dei nostri territori, della nostra storia, che ci caratterizza in tutto il mondo. Per noi, vignaioli “nomadi” con tre cantine sparse in un Sud meraviglioso e così diverso, dal Salento del Negroamaro dove c’è la nostra piccola cantina Moros, all’alto Salento del Primitivo delle nostre Tenute Eméra, all’Irpinia dei nobili bianchi e rossi, Greco di Tufo e Aglianico, con cantina Sanpaolo, ci è sembrato naturale metterci in viaggio verso il mare, approdo di curiosità e conoscenza che tutti abbiamo il dovere di appagare con ciò che sappiamo fare meglio. Noi lo facciamo con i nostri vini”.

Nei tre porti si susseguiranno durante l’estate degustazioni e serate a tema con i vini: Jacarando Blanc de Blancs, Jacarando Rosè, Falanghina, Greco di Tufo Claudio Quarta, Fiano di Avellino, Suavemente, Amure, Anima di Chardonnay, Rose, Qu.Ale, Anima di Negroamaro, Antico Sigillo e SudelSud.

Scontistica dedicata ai diportisti delle tre strutture.