“Festival cinema del reale” a Specchia, il programma della terza giornata

SPECCHIA (Lecce) – Terza giornata del “Festival cinema del reale” di Specchia tra laboratori, visioni alla presenza di ospiti internazionali come Tomer Heymann, il regista del film “Mr. Gaga”.

Le attività sono in programma al castello Risolo. Nel pomeriggio spazio alla pratica cinematografica con le Officine creative della Festa ad animare le sale del castello in attesa del tramonto: ci si sporca le mani con Animazione Cromatica di Mirco Santi; si scrive e si osserva con “Narrare il reale” di Giorgia Salicandro; si ritaglia e si profilano mostri, miracoli e meraviglie in vista della parata “Spiriti danzanti” a cui darà vita Ruggero Asnago; ci si muove con “Danzare il reale” di Barbara Toma, mentre le radio mettono a punto le frequenze per le di rette radio, il fuoco verde di Stefano Argentero prende vita grazie alle visioni dei partecipanti al workshop. Dalle 20 in poi è tempo di visitare alcune delle mostre promosse, e in alcuni casi anche prodotte dalla Festa di Cinema del reale: si tratta di ben 16 interventi diffusi tra le sale di castello Risolo, palazzi nobiliari e alcune delle corti del centro storico di Specchia. Si consiglia di non perdere l’installazione MMM – Green negli spazi del Convento dei Francescani Neri: un’immersione cromatica ad alto tasso esperienziale grazie alla collaborazione con Mixology e Quiet Zone. Per gli amanti della performance invece MMM di Barbara Toma che, dalle 23 per 15 minuti, accade come per miracolo per le vie di Specchia, con frammenti tratti dalle parole chiave della festa.

Da non lasciarsi sfuggire la Meraviglia al tramonto fatta musica sulla terrazza del castello con Carolina Bubbico, grazie alla creative partnership con Claudio Quarta Vignaiolo. Buio in sala nell’atrio del Castello a partire dalle 20.45: si comincia con la presentazione del Premio Zavattini e la visione di Viriato di Gabriel Stranger, mentre alle 21 è la volta di No Tap, screening di immagini tratte da InTubo, una mostra ospitata nelle sale del Castello. Alle 21.15 si oscura lo schermo per l’ascolto de “Il corpo di Cristo”, un audiodoc di Marcello Anselmo che invita a chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dal racconto. A seguire la visione di “Mr. Gaga” dell’israeliano Heymann. Un documentario imperdibile che racconta la vita e i miracoli di Ohad Naharin, uno dei coreografi più importanti al mondo che ha fatto della sua professione e delle sue passioni, quello per la danza, motivo d i vita.

Alle 23 si parla di mostri interiori con Liberami di Federica Di Giacomo, un film sul ritorno dell’esorcismo nel mondo contemporaneo. A mezzanotte uno degli artisti più importanti del XX secolo prende vita in Robert Doisneau – La lente delle meraviglie.

Allo Schermo Pazzo, in piazzetta Sant’Oronzo, sarà prima il reading di Mùtilo alle 19.30 e poi alle 20.45 con Visioni Volanti a inaugurare le proiezioni sullo schermo. Alle 21 è il ritratto intimo del fotografo Robert Frank. Don’t blink a catturare l’attenzione del pubblico. Alle 22 il direttore di Audiodoc Marcello Anselmo presenta Posidonia, i fondali della metropoli, mentre alle 22.45 Cinema Grattacielo di Marco Bertozzi fa discutere di “ecomostri” puntando la luce sula costa romagnola. Cinema del reale è un cinema delle ore piccole: dopo le proiezioni, si balla con la Silent Disco di Mimmo Pesare prevista alle 23 al Convento dei Francescani Neri.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Info: www.cinemadelreale.it