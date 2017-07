A Cutrofiano si punta al record per la “pitta” di patate più grande del mondo

Share 0 Share 0 Share 0

CUTROFIANO (Lecce) – “La pitta di patate più grande del mondo”.

Ovvero un quintale di patate, 10 metri di lunghezza e un metro di larghezza per oltre 1000 porzioni: è un record appetitoso quello che la città di Cutrofiano punta a raggiungere sabato 5 agosto nell’ambito di un evento gastronomico, alla sua prima edizione, organizzato dall’associazione culturale “Quelli che il Presepe… – Cutrofiano” con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale.

A partecipare a questa produzione di comunità, che mira a entrare nel Guinness World Record, oltre 30 volontari guidati dalla maestria degli esperti. L’evento vedrà la collaborazione delle associazioni culturali Fahre, Don Bosco e Pro Loco, l’associazione parrocchiale “Il sogno di Federico”, il Centro Anziani locale, il circolo Ayni. Numerose attività commerciali del posto si stanno adoperando a supporto dell’iniziativa.

A partire dalle ore 20.15, dalle cucine in cui la specialità salentina sarà preparata e assemblata in tutta la sua grandezza, la pitta sarà portata in spalla fino al luogo dell’evento in piazza Municipio, al centro del paese.

Quindi sarà scoperta per la foto ufficiale alle ore 21 e il primo taglio darà il via alla serata.

Ci saranno anche stand con altri piatti sempre presenti nella cucina salentina: panini con pezzetti di cavallo al sugo e salsiccia, friselline con pomodori freschi e “schiattariciati” e con peperoni. Non mancherà l’anguria, dolce chiusura di ogni pranzo o cena estiva che si rispetti.

Allieterà la manifestazione la musica del gruppo Folkalore.

“Questo primo evento – spiegano gli organizzatori – costituirà la prova della realizzazione di un primato e diverrà oggetto di richiesta, tramite giudice ufficiale, per il riconoscimento come Guinness World record o come ‘Festa della pitta dal record locale’. Il nostro intento è quello di valorizzare questo ottimo piatto locale e mettere Cutrofiano all’apice dei paesi riconosciuti non solo per la loro bellezza e cultura, ma anche per l’operosità dei suoi cittadini ed un record non ancora esistente”.

Gli ingredienti base dell’impasto della “pitta” sono semplici e a disposizione di chiunque: patate, formaggio e uova. Per quanto riguarda il ripieno si tratta della tipica pizzaiola a base di cipolla e pomodori “schiattariciati” in olio di oliva, olive nere, capperi e le cosiddette “caruselle” o “caruseddrhe”, ossia il finocchio selvatico, fino all’aggiunta a scelta di tonno, origano, sardine e verdure saltate in padella.

Sia calda sia fredda, la pitta è la regina della tavola salentina e, su richiesta, sarà possibile gustarla in piatti o ciotole di terracotta realizzate in loco: co-protagonista della serata sarà, infatti, l’artigianato per cui il Comune di Cutrofiano è noto ben oltre i suoi confini.