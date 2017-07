Nardò si prepara al Battiti Live: ecco le misure di sicurezza tra divieti e modifiche alla viabilità

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Stop alla vendita delle bevande in bottiglia e lattina e al consumo di superalcolici per strada. Via tutti gli ostacoli fisici, dalle panchine ai cartelli pubblicitari, e divieti di circolazione e sosta nella vasta area che circonda la zona interessata dall’evento.

Sono stringenti ma necessari ed obbligatorie le misure di sicurezza che verranno applicate a Nardò in occasione del mega concerto di domenica 23 luglio di Radionorba Battiti Live. Dopo l’avvio del tour da Bari, tanti cantanti sono attesi nella cittadina per l’unica tappa salentina dello spettacolo musicale itinerante, che, in base alle previsioni attirerà fino a 12mila persone in via XXV luglio.

L’afflusso di gente che accorrerà ad assistere alle esibizioni di artisti del momento tra cui Thegiornalisti, Baby K, Bianca Atzei, Paola Turci, Gigi D’Alessio, sarà ingente e per questo Nardò si sta preparando ad accoglierlo garantendo tutte le misure di sicurezza necessarie, divenute più stringenti per grandi eventi di piazza dopo i tragici fatti di Torino.

Si comincia con i divieti legati al consumo e alla vendita di bevande: dalle ore 12 alle ore 24 di domenica 23 luglio sarà vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina e di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina. Il divieto si applicherà in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno del centro urbano (marine escluse).

Nella stessa fascia oraria saranno off limits anche il consumo e la detenzione a scopo di consumo di bevanda superalcolica (cioè superiore a 21°) all’interno del centro urbano di cui sarà vietata anche la vendita. Domenica sarà vietato inoltre il trasporto, la somministrazione e l’erogazione a qualsiasi titolo di carburanti di ogni genere, GPL e metano su via XXV Luglio con obbligo di disinnesco di qualsiasi forma di alimentazione elettrica e non idonea alle suddette attività.

Tra le misure più stringenti, per cui già da qualche giorno sono a lavoro gli agenti della polizia municipale, vi è l’obbligo di rimozione di tutti gli ostacoli fisici (panchine, cartelli pubblicitari, dehors, tavolini, sedie, ombrelloni e simili) presenti nell’area dell’evento. Resteranno esclusi dal divieto le strutture di occupazione di suolo pubblico fisse ed inamovibili.

Le violazioni di queste disposizioni saranno punite con una sanzione amministrativa che va da 50 a 500 euro, fatta salva l’applicazione di altre sanzioni anche penali. Capitolo a parte, invece, per le modifiche alla viabilità.

Sarà vietata la circolazione e la sosta (con rimozione coatta) dei veicoli già a partire dalle ore 7 di venerdì 21 luglio e fino alle ore 14 di lunedì 24 luglio su via XXV Luglio nella tratta compresa tra l’intersezione con via Siciliano e via Due Giugno fino all’intersezione con Piazza Diaz (tutti i veicoli provenienti da via Galatone-XXV Luglio, primo tratto, dovranno svoltare su via Siciliano o su via Due Giugno), via Palermo, via Venezia, via Fiume (tratto compreso tra via XXV Luglio e via Tasso), via Firenze (tratto compreso tra via XXV Luglio e via Tasso), via Bologna (tratto compreso tra via XXV Luglio e via Tasso), via Foggia (tratto compreso tra via XXV Luglio e via Tasso), via Vetere, via Genova, via Dante Alighieri, via Bellini, via Verdi, via Torino (tratto compreso tra via XXV Luglio e via Vetere), via Bonfante (tratto compreso tra via Tommaseo e via XXV Luglio, i veicoli provenienti da via Ruffini avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su via Bonfante), piazza Cesare Battisti (i veicoli provenienti da via Lata avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su via Amendola).

Entrerà in vigore il divieto di fermata sul lato destro di via Tolstoj (direzione via Carlo Alberto Dalla Chiesa) a partire dall’intersezione con via Generale Cantore con fine dopo duecento metri. I veicoli provenienti da via Roma verso piazza Diaz avranno l’obbligo di svoltare a destra su via Volta. I veicoli provenienti da via Vetere avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su via Volta, direzione di marcia località marine. I veicoli provenienti da via Grassi e Piazza Mazzini, una volta immessi su corso Galliano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su via Cavour, eccezion fatta per residenti, frontisti ed altri aventi diritto. Da queste disposizioni sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, delle ambulanze del servizio 118 e dei vigili del fuoco.

Infine, per evitare l’eccessivo afflusso di auto nel paese sono state istituite due aree per il parcheggio: una sarà nella sede comunale di via Falcone e Borsellino (ex tribunale) e l’altra nell’area mercatale, entrambe opportunamente indicate con segnaletica stradale agli ingressi della città. Si invitano quanti arriveranno con mezzo proprio dai comuni limitrofi ad utilizzare le due aree parcheggio ed evitare così di addentrarsi nel centro urbano. In occasione di questo evento, infine, saranno rafforzati i presidi sanitari e di emergenza, in particolare per quanto riguarda il Posto Medico Avanzato, il pronto soccorso e il servizio di ambulanze.

“L’amministrazione comunale richiama tutti a vivere Battiti Live all’insegna del divertimento e della festa e soprattutto della massima collaborazione per il rispetto di divieti e prescrizioni. L’augurio naturalmente è che qualche piccolo disagio possa essere accettato di buon grado in considerazione dell’importanza e della portata dell’evento e quindi delle importanti ricadute che avrà sulla città e il suo territorio” conclude la nota del Comune.