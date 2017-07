Premio di maggioranza al centrosinistra, Salvemini: “Una buona notizia per la città”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’anatra non è più zoppa a palazzo Carafa: la Commissione elettorale ha attribuito il premio di maggioranza al centrosinistra.

Carlo Salvemini, ora, dalla sua, ha la forza dei numeri per poter governare.

“La considero una buona notizia per la città – scrive in un post su facebook – la governabilità consente alla politica di poter lavorare per realizzare i propri obiettivi di mandato. Che per me sono chiarissimi, uno su tutti: migliorare il benessere sociale, economico, culturale, ambientale, civico della nostra comunità. E’ giusto oggi alzare simbolicamente il bicchiere per festeggiare un risultato importante. Buon lavoro a tutti noi”.

Grande la soddisfazione di alleati, amici, sostenitori.

Per il centrodestra, le cui liste al primo turno avevano ottenuto oltre il 52% dei voti, l’orientamento assunto dalla Commissione elettorale assume, invece, le proporzioni di un’autentica batosta.

“Appresa la sconcertante decisione, ci riuniremo domattina per valutare quali iniziative intraprendere”: questo è quanto comunicato dalla “coalizione di centrodestra al Comune di lecce” con una nota pervenuta in serata in redazione. Non si esclude la strada dei ricorsi.

“Se pensate di fermare la forza del rinnovamento violando la legge, non avete capito di che pasta siamo fatti”, scrive Giorgio Pala (FdI-An) in un messaggio su facebook. Accanto a lui Federica De Benedetto (FI). Ma la platea dei delusi è vasta.