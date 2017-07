UniSalento, bene le immatricolazioni ai corsi di laurea

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Piacciono i corsi di laurea di nuova istituzione ad accesso libero Dams e Manager del Turismo dell’UniSalento, per i quali complessivamente si hanno già circa 60 nuovi immatricolati.

I dati, in continuo aggiornamento, riguardanti le nuove immatricolazioni ai corsi di laurea e magistrale a ciclo unico dell’ateneo salentino, sono stati forniti nella seduta odierna del Senato accademico dal rettore Vincenzo Zara.

Le immatricolazioni a questi corsi di studio sono state avviate con largo anticipo rispetto agli anni accademici precedenti al fine di favorire gli studenti sia con procedure anticipate temporalmente sia semplificando gli adempimenti previsti sul portale online.

Le nuove immatricolazioni a partire dal 5 luglio hanno superato le 450 unità mentre alla data corrispondente del 2016 erano di sole 13 unità (ovviamente il dato molto basso è dovuto ai diversi tempi per l’immatricolazione previsti lo scorso anno). Fa sapere il rettore che si valuterà alla fine del periodo delle immatricolazioni, previsto di norma al 5 novembre, quale sarà l’incremento complessivo rispetto allo scorso anno.

“Sorprendente anche la risposta per tutti gli altri corsi di laurea già attivi da anni in Ateneo per i quali vi è ottima risposta in tutte le aree, anche in quella umanistica dove si pensava a un possibile effetto drenante da parte dei nuovi corsi di studio” ha commentato soddisfatto il rettore Zara.

Per Viticoltura ed enologia, invece, è previsto il numero programmato (massimo 75 posti) e le immatricolazioni saranno consentite dopo l’espletamento del test selettivo attingendo dalla graduatoria di merito.

Il Senato Accademico ha inoltre approvato le nuove linee guida per l’acquisizione dei 24 cfu che rappresentano il requisito essenziale per poter partecipare al concorso selettivo per i nuovi percorsi di formazione degli insegnanti. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che individuerà i settori scientifico disciplinari (SSD) entro i quali dovranno essere acquisiti i cfu, l’Ateneo ha istituito un coordinamento centrale che si occuperà di predisporre il “pacchetto” di 24 cfu e di ulteriori crediti che dovessero essere necessari per partecipare alla selezione con l’obiettivo di porre al centro le esigenze degli studenti. A questo fine, le strutture didattiche saranno sollecitate a predisporre un’offerta formativa 2018/2019 con l’individuazione di attività formative idonee o di eventuali nuovi curriculum specifici per la futura professione degli insegnanti, evitando che siano gli studenti stessi a recuperare, talvolta in maniera disorganica e con enorme dispendio di tempo, le informazioni necessarie. Ciò sarà effettuato mediante la predisposizione di un canale comunicativo specifico, anche online, nel quale sarà possibile “accoppiare” i corsi di laurea magistrale con le classi di concorso delle scuole, evidenziando in maniera dettagliata quali sono i cfu da acquisire in determinati SSD e gli insegnamenti ai quali ci si può riferire al fine di costruire nella maniera più rapida e chiara il “requisito richiesto” per l’accesso al concorso nazionale. In questo modo UniSalento si pone all’avanguardia per questo tipo di servizi forniti agli studenti.

Sono stati approvati, dopo parere favorevole da parte del Cda, il regolamento didattico e il regolamento abitativo del nuovo College Isufi. Di conseguenza, sarà pronto a breve il bando per l’ammissione dei nuovi allievi ai corsi ordinari.

Il Senato Accademico ha poi espresso parere favorevole al bilancio di esercizio dell’anno 2016 che ora passerà all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti prima di giungere all’approvazione definitiva da parte del Consiglio di amministrazione. Tra gli elementi di rilievo, vi è un utile di esercizio nel 2016 di circa 2 milioni di euro che saranno destinati alle finalità che verranno decise in relazione ai quadri economico-finanziari complessivi sia dell’anno corrente sia del prossimo anno.

Approvate le linee guida per l’attivazione e implementazione della piattaforma digitale denominata “Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento” (S.O.F.I.A.), predisposta dal Miur, che prevede l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento delle attività formative dei soggetti che erogano la formazione, al fine di definire un unico “ecosistema digitale” in cui sarà possibile far incontrare l’offerta formativa universitaria con la domanda di formazione da parte dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici. In sostanza, un utile punto di incontro tra le esigenze di formazione avanzate dal sistema scolastico e l’offerta formativa proposta dal sistema universitario. Le strutture didattiche di UniSalento che intendono proporre offerta formativa coerente con le esigenze del sistema scolastico avranno a disposizione due finestre temporali entro cui effettuare la proposta, la prima entro il 10 settembre 2017 e la seconda entro il 31 gennaio 2018.