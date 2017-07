Nardò ricorda Paolo Borsellino: cerimonia in Comune e fiaccolata per i 25 anni dalla morte del magistrato

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Alimentare la sensibilità dei cittadini riguardo temi di assoluta importanza come la legalità e la lotta alla criminalità, ricordandone uno dei simboli più importanti che ha lasciato il segno nella storia del nostro Paese.

Questo l’obiettivo della cerimonia che si terrà domani, mercoledì 19 luglio, a Nardò per commemorare Paolo Borsellino, il magistrato antimafia ucciso insieme ai cinque agenti della sua scorta dall’esplosione di un’autobomba il 19 luglio 1992.

In occasione del 25esimo anniversario della sua morte, alle 18:30 presso l’aula consiliare “Renata Fonte” di Palazzo Personè si terrà un incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, Francesco Mandoi, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonio De Donno, già procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce, Claudio Palomba, prefetto di Lecce, e i sindaci dei Comuni della provincia di Lecce. Saranno presenti inoltre gli scout del Gruppo Scout Nardò 2.

“La vita e l’esempio di Paolo Borsellino – spiega Andrea Giuranna, vicepresidente vicario del Consiglio comunale e delegato alle Politiche Giovanili – costituiscono un enorme patrimonio a nostra disposizione per far crescere la sensibilità di tutti sul tema della legalità. Ecco il senso di giornate come questa e l’importanza di testimonianze come quella di Mandoi e De Donno, impegnati ogni giorno sul fronte della lotta alla criminalità”.

Durante la cerimonia che si terrà in Comune, inoltre, avverrà la consegna di un riconoscimento a Giancarlo Inguscio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri originario di Nardò. Il militare riceverà una targa direttamente dalle mani del sindaco della città Pippi Mellone accompagnata da un documento che ne spiega la motivazione. “A vent’anni dal conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile per essersi distinto per coraggio ed abnegazione, nell’opera di salvataggio di numerose vite umane presso la località di Bibione, per aver continuato a dare lustro a quelle azioni, con comportamenti esemplari che rendono orgogliosa l’intera cittadinanza”, recita la pergamena che sarà consegnata al maresciallo.

Il 20 luglio 1997, a Bibione, in provincia di Venezia, in occasione di una violenta tromba d’aria, Giancarlo Inguscio coordinò e partecipò personalmente alle operazioni di soccorso che consentirono di trarre in salvo numerose persone, tanto da meritarsi la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Il proposito dell’amministrazione comunale è quello di far emergere e premiare azioni e valori positivi espressi da quanti, tra residenti e nativi della città, si distinguono nell’opera di servizio allo Stato e alla comunità, ovvero nella promozione della cultura e della scienza, della pratica del volontariato in ambito sociale, sanitario, educativo, ambientale, culturale e sportivo, nella crescita e nello sviluppo solidaristico della comunità locale ovvero in azioni di coraggio, abnegazione e spirito di servizio.

Conclusa la cerimonia a Palazzo Personè, si terrà la consueta fiaccolata organizzata dalla comunità militante Andare Oltre: un lungo corteo che, partendo alle 19.30 da piazza Salandra, raggiungerà via Falcone e Borsellino, alle porte della città, per la cerimonia di commemorazione.