Furgone tampona un trattore, 34enne resta schiacciato: muore in ospedale

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – Prima lo scontro con un furgone, poi il trattore si ribalta, schiacciandolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per poter liberare un agricoltore dal peso del mezzo agricolo sotto il quale è rimasto intrappolato in seguito allo schianto avvenuto nelle prime ore della mattinata lungo la strada che collega Melendugno a Martano. L’immediata corsa in ospedale e i tentativi dei medici di salvarlo, però, non sono bastati: l’uomo, Antonio Specchia, 34enne di Martano, infatti, è deceduto in tarda mattinata.



Erano le 9.30 circa quando i due mezzi si sono scontrati. Da una prima ricostruzione pare che il furgone della ditta “Mondo Convenienza” di Cavallino abbia tamponato il mezzo agricolo. Il trattore, che probabilmente era in manovra tra la strada provinciale ed una stradina di campagna, in seguito al violento impatto si è ribaltato schiacciando il bracciante che lo guidava.

Nello scontro il parabrezza del furgone è andato in frantumi ferendo gli occupanti, pare in maniera lieve. Peggio è andata al 34enne alla guida del trattore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto impiegare diverso tempo per riuscire a sfilarlo dal peso enorme del trattore per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118.

Il 34enne è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è approdato in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, sono ulteriormente precipitate e per lui non c’è stato nulla da fare.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario il suo cuore ha smesso di battere in tarda mattinata. Il corpo della vittima è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo il conducente del furgone è stato sottoposto a tutti gli esami ed i test di routine per rilevare le sue condizioni psico-fisiche al momento dell’impatto.

Per i rilievi dell’incidente sono a lavoro i carabinieri della stazione di Melendugno che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.