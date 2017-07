Perucchini: “La continuità la vera forza del Lecce”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dal ritiro di Lorica, Filippo Perucchini esprime le prime sensazioni sul nuovo Lecce.

Queste le parole del portiere, che si appresta a disputare il quarto campionato in giallorosso. “Sicuramente rispetto allo scorso anno quando arrivai a gennaio, partire già con la squadra dalla fase di ritiro è un vantaggio – dice Perucchini -. In più aggiungiamoci il fatto che per la maggior parte ci conosciamo già, l’ossatura dello scorso anno è stata mantenuta. Ripartire con compagni con i quali hai condiviso un periodo più o meno lungo rappresenta un vantaggio”.

“La scelta di continuare con mister Rizzo in panchina è giustissima – prosegue il portiere -, una decisione nella direzione della continuità, dopo l’ottima lavoro svolto sul finire dello scorso anno. Ripartiamo dalle due gare con l’Alessandria, che abbiamo disputato in modo straordinario. In quelle due partire ci è mancata, sicuramente, un po’ di fortuna, vedi la traversa di Mancosu e quel pizzico di cattiveria in più per far gol, perché di occasioni da rete ne abbiamo avute molte. La strada della parte finale dello scorso torneo è, a mio avviso, quella giusta. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, importante e che sapeva giocare bene al calcio”.

“Il girone C, purtroppo, lo conosciamo bene, bisognerà stare attenti a tutte le squadre – avverte Perucchini -. Quelle più attrezzate al momento , secondo me, sono Catania e Trapani, senza tralasciare il Matera, il Cosenza, la Juve Stabia, che sono tutte squadre forti. In questo girone, comunque, non ti puoi permettere di sottovalutare nessuno.”