Operazione “Monte Carmelo”, controlli nel Gallipolino: un arresto e sette denunce

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Weekend di controlli a largo raggio tra Gallipoli e dintorni. E’ stata denominata “Monte Carmelo” l’operazione messa in atto dai carabinieri dell’aliquota operativa e radiomobile della compagnia di Gallipoli in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Gallipoli e Nardò su tutto il territorio di competenza nel corso delle giornate di sabato 15 e domenica 16 luglio.

Tra i provvedimenti messi in atto, c’è stato anche un arresto. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di Sebastiano Zambonini, 32enne di Galatone già noto alle forze dell’ordine, che nei giorni scorsi era stato denunciato per evasione.

L’uomo, già agli arresti domiciliari, al momento dei controlli dei carabinieri della stazione di Galatone, era risultato assente dalla propria abitazione. Circostanze che, subito segnalate, hanno fatto scattare nei suoi confronti l’aggravamento della misura cautelare in atto disposto dalla Corte d’Appello di Lecce. Zambonini, ultimate le formalità di rito, è stato accompagnato nella casa circondariale di Borgo San Nicola.

Nel corso del weekend di controlli, effettuati tra la Città Bella e l’hinterland gallipolino, sono scattate anche sette denunce. Nello specifico in tre sono finiti nei guai per detenzione illegale ai fini di spaccio di stupefacenti, uno per guida in stato di ebbrezza, uno per ricettazione, uno per evasione dagli arresti domiciliari ed uno per furto.

Otto persone, invece, sono state segnalate alla prefettura di Lecce per utilizzo non terapeutico di droghe. Inoltre, tra i 93 veicoli controllati, sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice stradale pari ad un totale di 6mila 500 euro.