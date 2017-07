L’oroscopo di oggi lunedì 17 luglio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Non sarà proprio la giornata del dialogo, e non perchè tu sia di cattivo umore, oggi semplicemnete non avrai voglia di parlare, oggi vorresti solo lavorare silenziosamente e amare silenziosamente. Forse hai così tanto da discutere e chiarire che prima è bene farlo dentro di te. Venere paziente saprà sostenerti.

TORO – Urano ti tira un colpo basso sul lavoro. Avrai come la sensazione di essere sempre un passo indietro rispetto ai tuoi colleghi. Per fortuna sarà solo una tua sensazione, per sfortuna però ne subirai comunque gli effetti negativi. Nervi a fior di pelle.

GEMELLI – Calma piatta, intesa proprio come torpore generale. Nulla e nessuno è degno del tuo interesse. Nulla ti scuote oggi, cosa alquanto strana data la tua innata gioia di vivere. Dormito poco? Qualche timore ti assilla?

CANCRO – Saturno metterà alla prova la tua resistenza psicofisica. Ti farà sfiorare il limite, e convinto di aver già vinto, dovrà arrendersi al tuo essere instancabile e soprattutto alla forza d’animo con cui affronti qualsiasi cosa, amore o lavoro che sia. The winner is… Cancro!

LEONE – Competenza e determinazione, oltre ad appartenerti di natura, oggi sono segno che Mercuroo c’è e ti guida in una serie di scelte e decisioni strategiche per il tuo prossimo futuro professionale. Oggi sceglierai come confidente e forse partner professionale un collega tanto modesto quanto preparato e fidato.

VERGINE – Un filo di solitudine ti pervade. In realtà non è chiaro neanche a te se ti senti solo o preferisci star solo. Forse oggi scoprirai di aver bisogno di essere tu a dettare i tempi delle tue scelte e non gli altri. Gli out out non ti aiutano e in generale non ami le imposizioni. In serata un guizzo di entusiasmo ti porterà tra le braccia di Venere.

BILANCIA – Situazione pesante in amore e al lavoro, quello che non riesci a capire neanche tu è se sia un problema di lavoro che crea nervosismo nella coppia, o il contrario. Dopo un po’ di voce alta, e di generale agitazione, più con i colleghi che con il partner, riuscirai a dormirci su.

SCORPIONE – Un forte mal di testa e una generale pesantezza fisica non ti mettono di buon umore, al lavoro nulla di che, a casa grande intesa sotto le lenzuola. Non fare però l’errore di parlare con il partner e di affrontare qualsivoglia argomento. Oggi sarà come parlare due lingue diverse.

SAGITTARIO – Mercurio ti darà oggi tutta una serie di idee e spunti che nell’immediato ti sembreranno solo delle idee e degli stimoli campati in aria, confusi e senza senso. In serata, quando per puro caso analizzerai la giornata da un altro punto di vista, forse penserai al futuro con un occhio diverso.

CAPRICORNO – Una buona notizia di coppia, una decisione importante, una scelta definitiva. Oggi è la celebrazione dell’amore, Venere con il suo vestito migliore, festeggia la tua scelta. Passione, amore, complicità a sancire una giornata importante.

ACQUARIO – Saturno mina pesantemente i rapporti tra te e i tuoi superiori o con il team di lavoro. Probabilmente a fine giornata sarà chiaro a tutti che la frattura è insanabile e forse dovrai prepararti a stravolgere o reinventare il tuo futuro lavorativo.

PESCI – In barba a chi pensa che tu sia poco reattivo e forse troppo lento e serafico, oggi dimostrerai che le tue verità le conosci solo tu. Marte ti conferirà la determinazione e la calma necessarie a prendere una decisione importante per te e per la tua famiglia. In serata festeggerai con grande passione.