Qui Serie C – Lecce, un attacco da urlo per Rizzo: ecco il tandem Caturano-Di Piazza. Si cerca un regista 

LECCE – Il nuovo Lecce inizia a prendere forma: il direttore sportivo Mauro Meluso lavora senza tregua da tempo e nelle ultime ore ha definito ben quattro operazioni in entrata.

Arrivano in giallorosso Paolo Vicino, portiere classe 1995 che coprirà le spalle a Perucchini, Luca Di Matteo, terzino sinistro d’esperienza già in Salento nel 2012 in Serie A, Linas Megelaitis, centrocampista del ’98 di nazionalità lituana, e soprattutto Matteo Di Piazza, attaccante prelevato dal Foggia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Quest’ultimo rappresenta il vero e proprio colpo di mercato per la società giallorossa che in questa maniera va ad affiancare a Salvatore Caturano un centravanti di livello, mobile e abile a sfruttare la profondità. Una coppia che potrebbe garantire circa 40 gol in due e che attesta le grandi ambizioni del club salentino.

La squadra di Roberto Rizzo, dunque, partirà per il ritiro di Lorica quasi al completo. Manca soltanto il regista di centrocampo, tassello che potrebbe arrivare nelle prossime ore: Meluso ha una trattativa avviata con l’entourage di Robert Gucher, ex Frosinone, svincolato. C’è stato un incontro, la fumata è ancora grigia e la trattativa è piuttosto complicata per via dell’agguerrita concorrenza (Pisa e Salernitana sono in forte pressing). In alternativa ci sarebbe sempre l’esperto Cristian Ledesma, anche lui libero da vincoli contrattuali, dopo l’esperienza vissuta in Italia con la Ternana. Nel frattempo Doumbia ha chiesto espressamente di essere ceduto, Salernitana e Ascoli sono sulle sue tracce. Agostinone ha ricevuto una proposta triennale dall’Alessandria, mentre la posizione di Torromino verrà valutata attentamente durante la prossima settimana.

Venerdi 21 Luglio verrà presentata la campagna abbonamenti della stagione sportiva 2017/18. Ci saranno importanti novità per i tifosi giallorossi che sottoscriveranno la tessera per assistere alle gare interne del Lecce. Nella stessa mattinata saranno presentate le nuove maglie da gioco.

Oronzo Cristian Guarino