Palazzine di via Calore, il Comune rassicura inquilini: “Presto lavori di manutenzione straordinaria”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Le 19 famiglie residenti nelle palazzine 11 e 13 di via Calore, a Borgo San Nicola, possono contare sull’appoggio dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione e messa in sicurezza delle proprie abitazioni.

Preoccupati dello stato di degrado delle proprie abitazioni, ieri pomeriggio gli inquilini, da anni in attesa di lavori di messa in sicurezza, adeguamento e risanamento dell’immobile di due piani di edilizia popolare alla periferia nord della città, sono scesi in strada. A metterli in allarme alcuni scricchiolii nei soffitti. Fortunatamente è stato scongiurato il rischio crollo, come certificato dopo il sopralluogo, nella tarda serata di ieri, dell’ingegnere strutturista incaricato dall’amministrazione comunale.

Sul posto, insieme a vigili del fuoco, polizia municipale, protezione civile, e personale comunale dei lavori pubblici nel pomeriggio di ieri si è recato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. “Abbiamo autorizzato tutti a rientrare nelle proprie abitazioni e rassicurato sull’immediato avvio dei lavori nella prima delle due scale, con contestuale trasferimento degli inquilini in altri alloggi pubblici fino a completamento del recupero. – ha spiegato il primo cittadino – Torneremo nei prossimo giorni ad illustrate il cronoprogramma dell’intervento e ad organizzare i traslochi. Grazie a tutto il personale comunale che ha gestito l’emergenza. Grazie ai cittadini di via Calore per lo spirito col quale hanno vissuto ore per loro complicate”. Un’abitazione dignitosa e sicura dopo anni di attesa è la promessa dal neosindaco.

Stamane, a maggiore garanzia della sicurezza dei cittadini residenti. sono stati effettuati interventi di puntellamento di alcuni solai. Nei prossimi giorni, fa sapere l’amministrazione comunale, che si provvederà al graduale trasferimento degli inquilini in un altro alloggio per procedere correttamente ai lavori di manutenzione straordinaria in programma da tempo, ai quali era stato dato avvio senza il necessario preventivo trasferimento delle persone residenti.