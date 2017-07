Boncuri, Cir scrive al prefetto: “I servizi promessi? Qui è ancora terra di nessuno”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Segnati fisicamente e psicologicamente dalla fatica del lavoro nei campi, condotto seguendo turni massacranti, e dal caldo che mozza il fiato e sfianca i loro corpi denutriti. Costretti a vivere in condizioni al limite della sopravvivenza, spesso non avendo neanche la possibilità di trovare un giaciglio di fortuna dove potersi riposare dalle fatiche della raccolta di pomodori ed angurie e trascorrere la notte. Una situazione, quella dei migranti che hanno affollato le campagne di Nardò in passato, che proprio ieri è stata ricordata durante l’udienza del processo Sabr sfociato nella sentenza di condanna di imprenditori salentini e caporali imputati, e che, nonostante il trascorrere degli anni, si distoglie poco rispetto a quella attuale nei dintorni della Masseria Boncuri.

Parola del Cir, il Consiglio italiano per i Rifugiati, le cui rappresentanti, gli avvocati Donatella Tanzariello e Mariastella Giannini e la mediatrice linguistica-interculturale Francesca Carrozzo, insieme alla psicologa e psicoterapeuta Chiara Marangio, sono tornate a raccontare nel dettaglio in una lettera indirizzata alla Prefettura di Lecce in cui chiedono le motivazioni per cui il paventato protocollo provinciale per il contrasto allo sfruttamento e al caporalato frutto dei tavoli tecnici realizzati nel corso dell’inverno, sia sparito nel nulla. Nel chiedere lumi, le componenti del Cir territoriale descrivono il quadro della situazione che si vive giornalmente nelle campagne neretine, dove loro insieme alle associazioni di volontariato sono in campo 24 ore su 24 per assistere i migranti che hanno bisogno di aiuto e assistenza.

“Il Consiglio Italiano per i Rifugiati esprime preoccupazione per le condizioni di accoglienza dei circa 300 lavoratori migranti stagionali presenti a Nardò e accolti nei pressi della Masseria Boncuri. Le 20 tende del Ministero dell’Interno, cui se ne sono aggiunte negli ultimi giorni altre sette di proprietà comunale, non godono di alcuna copertura. Le brandine poste all’interno delle tende scarseggiano e spesso di notte vengono spostate all’esterno per cercare un minimo refrigerio” esordisce la missiva.

All’ingresso della Masseria, di recente riaperta dopo la ristrutturazione e affidata alla gestione di una cooperativa perché potesse accogliere circa 16 migranti, c’è un cartello che riporta una frase scritta in più lingue il cui significato è sempre lo stesso: “Non ci sono più posti nelle tende”. All’interno di esse sono sistemate fino ad 8-9 persone. E gli altri? “I nuovi arrivati cercano invano riparo, ma non vi sono più posti”. Ma i problemi non finiscono qui.

“Il boiler da cui attingere l’acqua è pure posto al sole e l’acqua è calda a tal punto da non poter essere usata per dissetarsi, ma solo per brevi risciacqui di oggetti e vestiario. Le 15 docce e i 15 bagni risultano non sufficienti, caldissimi e sporchi. La mancata organizzazione di un servizio mensa e il contestuale divieto di allestire cucine fa sì che i migranti si nutrano poco e male. Biscotti, pane e pomodoro, angurie, cibo secco, risultano essere i loro pasti quotidiani”. Solo i 16 occupanti, a questo punto “privilegiati”, della masseria Boncuri godono di un pasto al giorno offerto dalla Caritas, “che spesso dividono con qualche amico che dimora all’esterno, in un’ottica di reciproco sostegno e solidarietà, unica loro rete di protezione”, spiegano nella lettera.

La dimensione di vita con cui si ritrovano a fare i conti i migranti che abitano il circondario della masseria, si ripercuote poi sul piano psicologico e fisico. Le esperte nel campo che ogni giorno sono a contatto con loro rilevano “assoluto disorientamento e una disarmante solitudine che spesso generano sul piano psichico difficoltà relazionali e dinamiche ansioso-depressive rilevanti e sul piano fisico dolori invalidanti, difficoltà nella mobilità e nell’esecuzione e nel mantenimento delle prestazioni lavorative”. Anche sul piano della lotta al caporalato e allo sfruttamento, in base a quanto rileva il Cir, le cose non vanno meglio.

“I caporali si sono ben organizzati nelle loro funzioni tipiche, attivando piccoli e grandi circuiti di sfruttamento e illegalità – si legge nella missiva – Ce ne accorgiamo facilmente arrivando a Boncuri, dove troviamo dinnanzi all’ingresso, camioncini di ogni genere e vecchie vetture parcheggiate, allorchè facce tristemente note alla cronaca giudiziaria penale che siedono tranquillamente nei pochi angoli di frescura nei pressi e dentro la Masseria”.

Una convivenza “forzata” quella che raccontano le componenti del comitato che conoscono la situazione anche grazie ai racconti e le tante consulenze che raccolgono durante il proprio lavoro al fianco degli sfruttati. Tra queste, l’esempio di un giovane che ha raccontato “che quelli che ‘organizzano il lavoro’ gli hanno chiesto l’originale del permesso di soggiorno per vedere se potevano fargli fare un contratto, mentre subito dopo un altro ci dice che riesce a lavorare con un contratto fatto a nome e con il permesso di un altro”.

Nel frattempo, denunciano dal Cir, i servizi promessi nell’ambito di tutti i tavoli istituzionali realizzati in prefettura (dislocazione di unità operative del centro per l’impiego presso masseria Boncuri per lo svolgimento del servizio “liste di prenotazione”, Ambulatorio medico gestito da ASL-distretto di Nardò e SPESAL, container climatizzati ad uso foresteria, individuazione di un Ente addetto alla gestione del campo, servizio trasporto sui campi) “rimangono ad oggi non attivati e pertanto mere parole”.

Alla luce di questa situazione, fotografata con minuzia di particolari da chi la vive e la affronta in prima linea, nasce un’amara nota conclusiva: “Tutto pare rammentarci che qui siamo ancora nella terra di nessuno, o meglio di qualcuno che avendo pochi scrupoli si fa beffa della legge, dell’assenza dei controlli e del ritardo delle Istituzioni”.