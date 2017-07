Alba service (Lecce) e Santa Teresa (Brindisi), sit-in a Roma: “Risorse certe per le Province”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dipendenti di Alba Service e Santa Teresa pronti a protestare a Roma.

I lavoratori delle due società partecipate, rispettivamente delle Province di Lecce e Brindisi, si daranno appuntamento nella Capitale davanti a Palazzo Montecitorio, il 19 luglio, a partire dalle 9 del mattino.

Un sit-in per chiedere al governo che vengano intraprese con urgenza delle azioni per salvare gli enti provinciali. E, quindi, quanti dipendono da essi.

Fu proprio Palazzo dei Celestini, del resto, a denunciare lo scorso marzo una situazione di squilibrio finanziario di 28 milioni di euro a causa della Legge Delrio e delle Leggi di stabilità succedutesi negli anni: mancano, in altre parole, le risorse necessarie persino a dare seguito alle funzioni attribuite all’ente.

A catena, il futuro è enigmatico pure per i dipendenti delle società partecipate delle Province.

A spiegare tale stato di cose, questa mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo Adorno, i rappresentanti Cobas di Lecce e Brindisi che seguono i lavoratori in questa battaglia. Presenti anche esponenti di Sinistra Italiana e Articolo 1 Mdp.

“Chiediamo risorse certe per le Province alla luce del referendum del 4 dicembre scorso che ha confermato il ruolo costituzionale rivestito da tali enti. Al destino della Provincia di Lecce è legato quello della società in house Alba service, che paga un prezzo troppo forte per i mancati finanziamenti da parte del Governo. Proteste contro questo comportamento contraddittorio dello stesso sono state portate avanti dall’Upi che ha denunciato il fallimento certo del 90% delle Province in caso di mancato sostegno economico”, ha sottolineato in una nota Giuseppe Mancarella, di Cobas Lecce che, con l’iniziativa odierna, ha inteso, tra l’altro, “raccordare e rafforzare il fronte leccese, oltre a quello brindisino”.

“Essendo stato eletto consigliere provinciale proprio nel momento storico in cui l’ente diventava di secondo livello, subendo ingenti tagli da parte del governo, ho seguito la vicenda Alba Service dal primo momento, sempre al fianco dei lavoratori”, dichiara Danilo Scorrano, segretario provinciale di Sinistra Italiana. “L’ho fatto con i miei mezzi: interrogazioni e interventi in consiglio. Ho spronato l’amministrazione Gabellone a farsi parte attiva nell’individuare una soluzione. In quei mesi ho assistito alla pubblicazione di bandi e all’assegnazione di posti di lavoro per le competenze rimaste alla Provincia (manutenzione strade e scuole) a soggetti esterni. Va da sé che una simile scelta scellerata comporta spese che l’ente non è in grado di sostenere. Il tutto a scapito dei lavoratori Alba Service, dipendenti della partecipata della Provincia”. Nicola Fratoianni, parlamentare e segretario nazionale SI, incontrerà i lavoratori a Roma, la collega Annalisa Pannarale ha già annunciato una interrogazione per chiedere al governo “quali iniziative intenda prendere per garantire ai dipendenti delle partecipate un futuro dignitoso”.

Per Articolo 1 era presente il coordinatore provinciale Salvatore Piconese: “Ho ringraziato i lavoratori per l’invito alla conferenza stampa odierna – ha dichiarato – ho detto loro che già da consigliere provinciale avevo seguito le vicende di Alba service e ho espresso la mia vicinanza per quanto riguarda la loro attuale situazione di dipendenti in cassa integrazione. In particolare, il mio sostegno alla loro causa si è espletato in una duplice direzione: coinvolgendo il presidente del gruppo regionale Ernesto Abaterusso e contattando, già da stamattina, il gruppo parlamentare di Articolo 1, in particolare Roberto Speranza, nostro coordinatore nazionale. Il partito metterà in campo tutti gli strumenti a disposizione per andare incontro alle esigenze dei lavoratori e per fare sì, soprattutto, che Regione da un lato e Governo dall’altro individuino i fondi necessari a mantenere i livelli occupazionali”.

Al sit-in romano si prevede la presenza di diversi parlamentari. I lavoratori Alba service attualmente sono in cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre, ma qualcuno ha volto lo sguardo altrove e ha cercato un’altra occupazione, spingendosi persino all’estero.