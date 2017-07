Al via il Locomotive Jazz Festival: a Monteroni il pianista Danilo Rea

Share 0 Share 0 Share 0

MONTERONI (Lecce) – Primo appuntamento musicale della 12esima edizione del Locomotive Jazz Festival. A partire dalle ore 21.30, al Palazzo Ducale di Monteroni, si esibirà in concerto Danilo Rea, uno dei più importanti pianisti jazz italiani.

Il progetto musicale di Rea si chiama “Notturno”. Il musicista vicentino trova nel piano solo una dimensione ideale per dare forma al proprio universo espressivo, oltre che un momento privilegiato per mettere in risalto il suo celebre fiuto per la melodia e la raffinatezza del tocco pianistico. Nei suoi recital Rea ha fatto confluire materiali musicali eterogenei, dai capisaldi del jazz alle canzoni italiane e le arie d’opera. Ne sono dimostrazione i molti progetti messi anche su disco: da Lost in Europe (2000) a A Tribute to Fabrizio De André (2010), passando per Lirico (2004) e Solo (2006).

A tutto ciò si sono poi aggiunti Something in Our Way (2015: repertorio tra Beatles e Rolling Stones) e il più recente Notturno (apparso nel 2016 nella collana Jazz Italiano Live distribuita dal quotidiano la Repubblica). In Notturno Rea torna ad affrontare la musica classica, momento di partenza della sua formazione pianistica, improvvisando su temi di Mozart, Chopin & C. Del resto, come fa notare lo stesso Rea, loro pure erano improvvisatori sulla tastiera.

Nato a Vicenza ma cresciuto a Roma, Rea si è fatto riconoscere fin da subito sulla scena jazzistica della capitale, creando nel 1975 il Trio di Roma con il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Roberto Gatto, formazione con cui continua saltuariamente a esibirsi. Successivamente è nata invece la formazione Doctor 3, sempre con Pietropaoli al contrabbasso , ma con Fabrizio Sferra alla batteria. Rea ha, quindi, stabilito la norma del piano trio jazzistico all’italiana.

Nella carriera di Rea risaltano anche notevoli collaborazioni internazionali (davvero speciali quelle con Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Joe Lovano, Gato Barbieri…), nonché un’attività d’alto livello nel pop italiano. Pianista prediletto da Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele, Rea ha collaborato anche con Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano, e negli ultimi anni è in duo nel progetto tra musica d’autore e Jazz con Gino Paoli.

Ingresso libero.