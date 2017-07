Xylella, l’Europa bacchetta l’Italia: “Sradichi ulivi infetti”. La Regione: “Ostacoli tecnici e giuridici”

Share 0 Share 0 Share 0

BRUXELLES/BARI – Dall’Europa arriva l’ultimatum all’Italia: sradichi gli ulivi infestati dalla Xylella e ponga fine all’emergenza.

La tempistica a disposizione è di due mesi, o il caso finirà davanti alla Corte di giustizia europea.

Secondo Bruxelles, che ha inviato un parere motivato a Roma annunciando l’aggravarsi della procedura di infrazione già aperta contro il Paese, in altre parole, le autorità non si starebbero dimostrando in grado di arrestare la diffusione della Xylella fastidiosa, agente patogeno ritenuto responsabile dell’essiccamento rapido degli ulivi.

Dalla Regione Puglia arrivano i chiarimenti dell’assessore Leo di Gioia e del direttore di dipartimento Gianluca Nardone. “Il parere motivato – asseriscono – è da attribuirsi al fatto di non essere intervenuti tempestivamente, così come esplicitamente richiesto dalla legislazione UE, per abbattere le piante infette. Le procedure di abbattimento hanno però trovato ostacoli per motivi sia tecnici sia giuridici”.

In particolare, gli aspetti giuridici sarebbero i principali responsabili delle lungaggini. “La normativa italiana (ma anche quella europea) non è adeguata a fronteggiare una emergenza quale quella che siamo vivendo in Puglia. Ne consegue che dal momento in cui si identifica un albero infetto a quando effettivamente può essere notificata un’ordinanza al proprietario, spesso, si perdono settimane se non mesi. D’altra parte, contraddizioni nelle norme, fanno sì che il contenzioso sia sempre dietro l’angolo”, spiegano.

Ed ecco i numeri: su 886 piante trovate infette nel monitoraggio 2016-17, l’abbattimento di 104 piante è bloccato da ricorsi al TAR. “Gli unici aspetti che possono essere imputati alla Regione Puglia sono quelli tecnici e riguardano l’intervento coatto da parte delle autorità allo scadere dei 20 giorni dalla notifica delle prescrizioni inviate ai proprietari del terreno. In realtà, il Dipartimento Agricoltura ha ritenuto di agire convincendo i proprietari ad intervenire in maniera autonoma così da consentire agli stessi la possibilità di essere ripagati del danno subito. L’intervento coatto avrebbe invece aggiunto una beffa al danno perché ai proprietari sarebbe stato presentato il conto dell’abbattimento insieme ad una multa e alla impossibilità di accedere a tutti i finanziamenti regionali”, sottolineano ancora Di Gioia e Nardone.

“Ad oggi, con questa strategia, sono stati abbattuti 458 alberi sugli 886 rinvenuti infetti e ulteriori 170 piante saranno abbattute questa settimana. Ne restano quindi solo 240 (di cui 104, come detto, oggetto di ricorso) e risulta pertanto completato il 63% di quanto richiesto dalla normativa UE”, affermano.

L’assessore e il dirigente regionale si dicono convinti che nei due mesi di tempo che l’Italia ha a disposizione gli aspetti tecnici “saranno risolti”. La prossima settimana – è l’annuncio – ARIF ricomincerà il monitoraggio e nel contempo “è stata delegata ad intervenire in maniera coatta sugli alberi non ancora abbattuti”. Allo stesso tempo si avvierà il nuovo ciclo di monitoraggio per “offrire un nuovo quadro dello stato di diffusione della batteriosi”.