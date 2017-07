Tragedia sfiorata a Veglie, operaio 36enne cade da un’altezza di 10 metri: in prognosi riservata

Share 0 Share 0 Share 0

VEGLIE (Lecce) – Grave infortunio sul lavoro in mattinata a Veglie. Un operaio 36enne di Galatone, Cristian Malerba, è precipitato da un’altezza di circa 10 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone di un’azienda che produce prefabbricati in cemento con sede in via Don Bosco.

Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato il “volo” del malcapitato, circostanze su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Veglie e degli uomini dello Spesal della Asl di Lecce. Di certo c’è che l’uomo, subito soccorso dai presenti, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e poi condotto d’urgenza in ambulanza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove è approdato in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, tant’è che i medici hanno disposto subito il ricovero del 36enne nel reparto di Rianimazione, dove si trova tutt’ora in prognosi riservata. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini nel frattempo sono in corso per risalire alle cause che hanno provocato la caduta, rischiando di dare vita ad una tragedia.

Un malore o forse una banale perdita di equilibrio, le ipotesi sono tante e tutte al vaglio degli investigatori.