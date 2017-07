Procura indaga sulla discarica di amianto Rei, scattano i sigilli. Mellone: “Sì alla revoca dell’autorizzazione”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “Avevamo ragione noi negli anni scorsi a chiedere chiarezza, certo oggi l’inchiesta suscita rabbia e indignazione su quello che si poteva e non poteva fare in questi anni”. Si dichiara pronto a qualsiasi azione, anche alla revoca dell’autorizzazione e alla costituzione del Comune come parte civile in un eventuale futuro processo, il sindaco di Nardò Pippi Mellone, che commenta così la decisione della Procura di Lecce di sottoporre a sequestro la discarica di amianto Rei situata in contrada Vignali-Castellino, al confine dei territori di Nardò e Galatone.

Pericolo di dispersione di fibre cancerogene nell’aria: questa la motivazione che ha spinto il gip del Tribunale di Lecce a dare il via libera al provvedimento di mettere sotto chiave il sito di stoccaggio, che accoglie rifiuti pericolosi provenienti da tutto il Sud Italia. Il sequestro scaturisce dall’inchiesta della Procura sull’attività della discarica e sulle conseguenze di essa sulla salute pubblica e dell’ambiente, che ha condotto nel frattempo il rappresentante legale della ditta Rei che gestisce il sito ad essere iscritto nel registro degli indagati.

“L’indagine – dichiara il primo cittadino di Nardò – ha riscontrato gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni imposte per la salvaguardia della salute pubblica, esattamente ciò che per anni abbiamo paventato e denunciato in ogni modo. Su questa discarica abbiamo portato avanti una battaglia in tempi non sospetti, proprio perché i dubbi e i timori causati dagli inadempimenti del gestore che Arpa ha certificato tre anni fa, non sono mai stati dissipati. Andare Oltre raccolse circa 3000 firme per chiedere a Nisi e a Risi di ripensare l’autorizzazione all’ampliamento, ma fu tutto inutile. Eravamo convinti e lo siamo ancora che, al di là di tutto e al di là di questa indagine, lo stoccaggio dell’amianto non possa avvenire a pochi metri da campi coltivati, abitazioni e luoghi di lavoro”.

Il sequestro preventivo effettuato è una misura provvisoria, anche perché l’indagine, ancora in fase di realizzazione, deve ancora chiarire tanti aspetti che ruotano intorno alla vicenda della discarica di amianto. Lo stesso Mellone ha sottolineato che si attenderà il loro esito con l’auspicio che possa accendere i riflettori anche sulle eventuali responsabilità non solo del gestore del sito, ma anche da parte della politica “che evidentemente ha agito, deciso e autorizzato su questo sito con troppa e colpevole superficialità e che certamente doveva vigilare”.

In attesa di ricevere queste risposte, intanto, il sindaco si dichiara pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per essere parte attiva nella vicenda e per tutelare la salute della sua città.

“Sul piano pratico – conclude – il Comune di Nardò prenderà parte ovviamente a tavoli tecnici e ad ogni altro tipo di sforzo congiunto tra gli enti interessati, Provincia e Comuni di Galatone e Nardò, che portino alla revoca dell’autorizzazione e alla repentina messa in sicurezza dell’impianto. Sulla stessa linea di condotta del Comune di Galatone, inoltre, verificheremo da un punto di vista tecnico e sostanziale la possibilità di una eventuale costituzione di parte civile. A Galatone come a Nardò la classe dirigente è cambiata e ora a guidare queste comunità ci sono amministratori animati esclusivamente da interessi collettivi, a partire dalla difesa della salute”.