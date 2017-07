Postepay Sound Parco Gondar: Ghali e Mecna sabato 15 luglio per l’Hip Hop South Festival

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Postepay Sound Parco Gondar, il cast completo per il decimo anniversario! I più grandi artisti del mondo a Gallipoli a partire da Manu Chao, Martin Garrix, Sean Paul, Alvaro Soler, Jax e Fedez, Steve Aoki, Moderat, Martin Solveig, Shaggy, Mannarino, Busta Rhymes, Thegiornalisti, Litfiba, Salmo, Marraquesh e Gue Pequeno e tanti altri per festeggiare dieci anni di musica!

Per il decimo anniversario della location eventi più grande d’Italia numeri uno internazionali, big del panorama italiano, grandi party e tanto altro…toccando ogni genere per un pubblico sempre più vario!

Si rinnova per il terzo anno il supporto di Poste Italiane e di Visa main partner del festival con promozioni e iniziative particolari pensate in esclusiva per i titolari di Carta Postepay Visa.

In collaborazione con Pellegrino Vending al via il progetto “Guida sicura – un caffè prima di mettersi in macchina.

Festeggia il decimo anniversario il Parco Gondar con la nuova grande edizione estiva del “Postepay Sound Parco Gondar” e il cast più completo e spettacolare della storia del Gondar! Dopo l’inaugurazione con Damian Marley, per l’estate 2017 si passa dai numeri uno internazionali al big del momento del panorama italiano, toccando ogni genere di musica e regalando uno spettacolo adatto ai ragazzi ma anche ai giovani, così come alle famiglie e ai loro bambini.

Per il decimo anniversario del Parco Gondar, grandi artisti hanno scelto la location come unica data esclusiva in Italia per il loro tour internazionale, a partire dalla scelta di cuore di Manu Chao, per passare al grande ritorno della leggenda del rap Busta Rhymes, fino al ritorno nel Salento di Shaggy.

I The Prodigy, hanno scelto Gallipoli e il Parco Gondar per l’unica data del Sud Italia ì del loro tour mondiale 2016. Headliner del “The Big Day Festival“, i Prodigy sono solo i primi artisti di un’importante line up che completerà gli show su cinque palchi in contemporanea. La band inglese che ha rivoluzionato la musica degli anni ’90 con la commistione di rock, elettronica e dance, torna in Italia dopo un tour che toccherà tutti i più importanti festival mondiali, dallo Strawberry in Cina all’Hurricane in Germania, dall’Exit in Serbia al Qstock in Finlandia.

Il 12 agosto per gli amanti della dance a far ballare l’Arena ci sarà il top dj David Guetta! La star francese quest’anno presenterà la colonna sonora di Uefa Euro 2016 e, per lo speciale evento italiano, il Parco Gondar ha previsto un allestimento unico, tra i più imponenti mai visti nel Sud Italia. “Thank’s a Million!” è il messaggio di David Guetta e Uefa per ringraziare l’oltre 1 milione di fan hanno partecipato alle registrazione della canzone ufficiale di UEFA EURO 2016! Le registrazioni dei fan sono state ora mixate tutte insieme e compariranno nell’inno di EURO 2016 ‘This One’s For You!’. La superstar inglese ha all’attivo 8 milioni di album e 44 milioni di singoli venduti, 55 milioni di fan su Facebook e 20 milioni di followers su Twitter, 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube per i suoi video, milioni di persone a ballare sulle note dei suoi successi più celebri, collaborazioni con Madonna, Rihanna, Black EyedPeas, Christina Aguilera, Nicki Minaj tra gli altri.

L’imperdibile show di David Guetta è presentato in collaborazione con la XVI edizione del “Gusto Dopa Al Sole”, che ha il suo apice nel super evento di giovedì 11 agosto con protagonista Sean Paul, esponente di punta della dance hall mondiale. L’artista giamaicano, sempre sulla cresta dell’onda con il singolo “Cheap thrills” in collaborazione con Sia, è al comando della classifiche europee e sarà al Parco Gondar per infiammare gli animi degli appassionati con uno spettacolo esclusivo, pensato ad hoc per il grande pubblico dell’estate gallipolina!

Per la scena techno d’autore, il 9 agosto, al Parco Gondar ritorna l’appuntamento con uno dei più grandi producer mondiali del momento, il berlinese Paul Kalkbrenner, che sarà il protagonista indiscusso del “Grido Festival” per una delle notti più attese dell’estate 2016. La sua performance è un appuntamento irrinunciabile dell’estate a Gallipoli da oltre 5 anni e il suo iconico show fatto di live elettronic music immersa in un’imponente atmosfera visual è la perfetta rappresentazione dell’anima del Grido Festival, laddove la musica unisce tutte le arti. Impegnato in un tour mondiale che vede il tutto esaurito per ogni data, Paul Kalkbrenner sceglie ancora una volta il Parco Gondar, dopo i suoi 4 sold out di seguito, per l’unica tappa estiva del Sud Italia, in quella che lui ha definito come una delle location più belle in cui abbia mai suonato.

Ritorna poi la seconda edizione del “Salento Street Food & Fun” al 22 al 24 agosto, per il Il divertimento del Luna Park si coniuga con il cibo di strada, che fa il suo trionfale ingresso tra i viali del Parco Gondar, che si trasforma in un grande agorà all’aperto per ospitare il più grande evento in Puglia dedicato allo street food, tendenza che negli ultimi anni si è riscoperta nella formula del festival, registrando per ogni evento il tutto esaurito.

Attrazioni e strutture artistiche installate all’interno della struttura continueranno ad allietare il pubblico per tutta la stagione, unite alla qualità e alla varietà del food and beverage all’interno del Parco, con l’introduzione di nuove aree dedicate a sushibar, takerie, e tanti altri sapori tutti da scoprire e da gustare.

POSTE ITALIANE e Visa sono per il terzo anno consecutivo main partner del Festival nel segno della naturale attenzione che le due aziende da sempre riserva alla cultura e alle espressioni dell’arte. La partnership con l’evento musicale testimonia come i due partner siano grandi sostenitori e promotori di iniziative di carattere culturale a favore dei giovani. “POSTEPAY SOUND PARCO GONDAR” è la terza edizione della rassegna eventi dell’estate gallipolina che, rinnovata la convenzione con Poste Italiane e Visa, unisce i più grandi nomi della musica alla storica location ormai diventata punto di riferimento per la scena musicale internazionale.

“POSTEPAY SOUND PARCO GONDAR” ha dato il via a un nuovo modo di intendere l’intrattenimento e i grandi eventi. Tra musica, sport, colori, arte e cultura, numerosi ospiti si sono già alternati e continueranno ad alternarsi sui vari palchi e nelle aree del “POSTEPAY SOUND PARCO GONDAR“, con promozioni e iniziative particolari pensate in esclusiva per i possessori di Carta Postepay Visa®.

Come sempre, i prezzi degli eventi saranno i più bassi dei tour, e inoltre tutti i possessori di Postepay Visa possono acquistare i biglietti per i concerti con lo sconto del 15%. Per acquistare i biglietti, fino ad esaurimento posti, basterà collegarsi al sito postepaysound.it ed accedere alla sezione dedicata; sarà anche possibile acquistare i ticket con vantaggi esclusivi presso il botteghino all’ingresso. Inoltre, presso il Parco, pagando le consumazioni con Postepay, si potrà usufruire dello sconto del 15% grazie al programma Sconti Bancoposta, il programma fedeltà di BancoPosta che conta oltre 31.000 esercizi in tutta Italia a cui Parco Gondar aderisce.

Il PARCO GONDAR di Gallipoli rappresenta una realtà innovativa, pensata come una città della musica, dell’arte e dello sport, che racchiude al suo interno una serie di strutture: arena per grandi concerti e spettacoli teatrali, discoteca, due pub, pizzeria, sala-giochi, aree sportive, aree verdi e per pic-nic, aree espositive. Da dieci anni il PARCO GONDAR è l’unico parco tematico nel sud Italia che abbia ospitato grandi artisti nazionali e internazionali del calibro di Manu Chao, Snoop Dogg, Major Lazer, Skunk Anansie, The Prodigy, Steve Aoki, David Guetta, Paul Kalkbrenner, Chemical Brothers, Moroder, Shaggy, Moderat, Battiato, Carmen Consoli, Sick Of It All, Pino Daniele, Subsonica, Francesco De Gregori, J-Ax, Negrita, Max Gazzè, Fabri Fibra, Nina Zilli, Alessandro Mannarino e molti altri ancora.

Ticket su: www.parcogondar.com – www.postepaysound.it – www.bookingshow.com

Scarica l’app Postepay Parco Gondar su Apple Store e Google Play per essere sempre aggiornato sugli eventi e ricevere servizi esclusivi!

Info: 327 821 5783 – http://www.parcogondar.com – www.facebook.com/Postepayparcogondar