Torna a Polignano il “Red Bull Cliff Diving World Series”. Tra i diver in gara Alessandro De Rose

Share 0 Share 0 Share 0

POLIGNANO A MARE (BARI) – Gli spettacolari tuffi e le incredibili evoluzioni aeree dei cliff diver del Red Bull Cliff Diving World Series stanno per tornare a Polignano a mare. Il 22 e 23 luglio il campionato di tuffi da grandi altezze più adrenalinico del mondo sbarca nella città che si eleva a picco sul mare sull’orlo di una scogliera, per l’unica tappa italiana.

Tra gli atleti pronti a spiccare il volo, anche Alessandro De Rose, atleta della Trieste Tuffi e della Nazionale e unico italiano in gara nella World Series, che lo scorso anno, proprio a Polignano ha sfiorato il podio con solo 1 punto dal terzo classificato: “La tappa di Polignano ha per me un significato speciale e ci tengo moltissimo – spiega Alessandro – perché sono nella mia Italia, nel mio Sud. A Polignano mi sento a casa: sento moltissimo l’affetto e la vicinanza delle migliaia di persone che mi sostengono e fanno il tifo per me. Di solito il cliff diver, quando sale in piattaforma, è completamente da solo e deve cercare di isolarsi dal contesto per trovare la concentrazione, visualizzare il tuffo ed eseguirlo perfettamente, controllando ogni più piccolo movimento del corpo. Ma sulla piattaforma di Polignano, lo scorso anno, ho sentito con me tutti i 70.000 spettatori ed è stata una sensazione meravigliosa. Sarà anche per la speciale conformazione della location, una vera e propria arena naturale dove sei letteralmente circondato dal pubblico: gli applausi fragorosi che mi hanno accompagnato mentre lo speaker annunciava il mio nome, gli sguardi incollati su di me, il silenzio “sacrale” prima dello stacco, i fiati sospesi… mi hanno dato una grandissima energia! Il mio obiettivo per la stagione 2017 è proprio riuscire a salire sul podio di Polignano: sarebbe una grande soddisfazione non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto emotivo e personale”.

Polignano a Mare si conferma unica tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series per la quinta volta nella storia del campionato: dopo il 2009 e il 2010, in questa edizione è stata scelta per il terzo anno consecutivo come location perfetta per ospitare le spettacolari performance dei cliff diver più coraggiosi del mondo. Un risultato importante, ottenuto grazie alla collaborazione tra Red Bull Italia e Pugliapromozione, Agenzia regionale del Turismo della Regione Puglia, che punta a rendere l’evento sportivo più adrenalinico del pianeta un’occasione privilegiata per promuovere la Regione Puglia, il suo territorio e la sua cultura, in Italia e nel mondo, grazie alla visibilità internazionale della World Series e attraverso una serie di eventi collaterali che arricchiranno l’agenda del weekend di gara della competizione ospitata a Polignano a Mare. Tra gli eventi in programma, il Tour della Virtual Reality che ha preso il via il 10 luglio da Gallipoli e farà tappa nelle località della movida pugliese per offrire a tutti la possibilità di provare – virtualmente – l’ebrezza del salto da 27 metri.

“Aspettiamo sempre con grande impazienza l’appuntamento italiano che ci permette di ospitare decine di migliaia di visitatori che con il loro calore e il loro tifo supportano gli atleti – ha dichiarato il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto – La Red Bull Cliff Diving World Series ci ha permesso di far conoscere Polignano a Mare non solo ai tanti italiani che trascorrono qui le loro vacanze, ma anche ai numerosi turisti provenienti dall’estero, che si sono confermati negli anni veri amanti dei magnifici scorci che offre il nostro territorio. Siamo grati alla Regione Puglia per aver colto il senso di questa opportunità e per aver definito con noi e Red Bull Italia un percorso comune che ha l’obiettivo di promuovere la nostra Puglia”.

Fino ad ottobre la manifestazione farà tappa Usa, Europa e Asia per concludersi Lago Ranco, in Cile.