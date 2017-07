Insulti a Fiano, interviene Fitto: “Noi contrari all’antisemitismo, Corsaro ha sbagliato linguaggio”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – “Nel nostro partito non sono accettate forme di antisemitismo. Corsaro ha sbagliato linguaggio”.

La bufera abbattutasi in queste ore sul deputato fittiano Massimo Corsaro non accenna a placarsi e Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, interviene per fare chiarezza.

Il parlamentare finito nell’occhio del ciclone, transitato in Dit da FdI-An, ha rivolto un insulto a sfondo religioso, oltre che di natura personale, contro il collega del Partito democratico Emanuele Fiano, autore della proposta di legge sull’apologia di fascismo. Il tutto a mezzo facebook, sempre più concepito alla stregua di strumento di sfogo di ogni genere di pulsione.

Una frase terribile, quella pronunciata da Corsaro: “Che poi, le sopracciglia le porta così per coprire i segni della circoncisione“, ha scritto. Il deputato dem, cui era rivolta l’offesa, ha prontamente risposto: “Questo commento è di un deputato della Repubblica italiana. Gruppo Fitto. Sì, io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell’antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere”.

Fitto dichiara di aver parlato a lungo con Corsaro per chiarire l’episodio. “Mi ha confermato – asserisce – che non aveva alcuna intenzione di offendere la religione ebraica e la comunità ebraica, a cui da sempre il nostro partito manifesta grande vicinanza e rispetto. È evidente che Corsaro abbia polemizzato con Fiano – sbagliando linguaggio – ma non è in discussione, né strumentalizzabile la nostra posizione convintamente contraria ad ogni forma di antisemitismo“.

“Un conto – aggiunge Fitto – è un dissenso politico profondo e duro, talvolta anche personale verso un altro deputato e le sue iniziative legislative, altro conto è una frase risultata inopportuna”.

“Oggi però è la giornata in cui il Governo chiede la fiducia per coprire il buco delle banche con i soldi dei cittadini. Torniamo a parlarne”, conclude Fitto, che invita, dunque, a tornare sui temi.

Tuttavia l’episodio non è archiviabile con poche parole, data la sua gravità. Anzi, accende dei quesiti, se è vero che chi siede in Parlamento rappresenta il popolo: in che misura fenomeni come l’antisemitismo, il razzismo, la paura dell’altro serpeggiano nella società italiana? Quanto tali dinamiche sono da considerare pericolose? E quanto è da considerarsi necessaria, alla luce di quanto accaduto, la battaglia politica e culturale di Fiano?