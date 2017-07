Torna “Jazz in Veglie”: in concerto Almatrio, Susanna Stivali e Luca Mannutza

Share 0 Share 0 Share 0

VEGLIE (Lecce) – Sarà “Tango & Jazz” il tema della decima edizione della rassegna “Jazz in Veglie” organizzata dalla Pro Loco di Veglie e Veglie News con il Patrocinio dell’amministrazione comunale.Alla realizzazione del progetto prenderanno parte anche il Presidio del Libro di Veglie e “l’Associazione Musicale Cultuirale “A.Reino” – Città di Veglie”. L’iniziativa rientra nel calendario Veglieventi Estate 2017 curato dall’assessorato alla Cultura del Comune e nasce dalla volontà di far conoscere un genere musicale considerato spesso ostico che in realtà è accessibile a tutti, segnato da una lunga storia di contaminazioni e rivisitazioni.

Grazie alla direzione artistica della cantante jazz Cecilia Costa, il festival vedrà esibirsi nel chiostro dell’ex convento dei Frati Minori Conventuali di Veglie gli “AlmaTrio” con il progetto “ Walking con Tango” (formato da Alessandro Gazza alla fisarmonica, Massimo D’Astore alla chitarra e Cosimo Romano al contrabasso) e Susanna Stivali (voce) e Luca Mannutza (pianoforte) con il progetto “PianiDiVersi”. Special guest in occasione dell’appuntamento vegliese il sax di Fulvio Palese.

A rendere ancora più suggestiva l’esperienza di questo festival nato nel 2006 da un’idea di Fernando Leardi, l’esposizione nello storico ex Convento dei Francescani di Veglie delle opere di artisti locali che andranno ad arricchire di segni e colori le pareti del chiostro.

La rassegna sarà inaugurata sabato 15 luglio, alle ore 21.30 con “Walking on Tango”, progetto presentato dal gruppo “AlmaTrio”, nato nel 2012 ed è composto da elementi di decennale esperienza in campo jazzistico che hanno già calcato i palchi di numerose manifestazione nazionali. Il loro repertorio esplora le stupende melodie di celebri tango argentini, i grandi classici di Astor Piazzolla e composizioni di autori contemporanei come Richard Galliano, Javier Girotto, Chick Corea per un viaggio dalle sonorità calde e coinvolgenti così vicine alla nostra terra, passando per le stupende melodie di colonne sonore memorabili (Ennio Morricone, Gato Barbieri, Louis Bakalov), il tutto filtrato dai personali arrangiamenti dei musicisti che propongono anche brani originali inseriti nel loro lavoro discografico. Il concerto è un momento di grande impatto e rivela al pubblico le eccezionali doti artistiche dei suoi componenti ed il grande interplay, divertendo ed emozionando chi ascolta.

Domenica 16 luglio spazio alla splendida voce della cantante, autrice e compositrice Susanna Stivali che presenterà il suo progetto discografico “Piani DiVersi” con il pianista Luca Mannutza. La formula scelta per i concerti è quella di presentare di volta in volta il duo con uno solo dei pianisti presenti nel cd. La formula del duo piano e voce, vissuta come viaggio, diverse “voci” che incontrano il verso, lo scambio. Ogni strumento “canta” con la propria voce, dialoga ed accompagna l’altro nel racconto di una melodia e nella ricerca dell’improvvisazione. I brani che fanno parte del progetto sono brani originali di Susanna Stivali (soprattutto in lingua italiana, alcuni in inglese), ed alcuni standard jazz arrangiati e rimaneggiati.

Non mancano inoltre brani di impronta non esclusivamente jazzistica, come ad esempio brani che provengono dal mondo delle colonne sonore e da quello della musica folk. Il cd include inoltre un brano scritto appositamente su di un testo di una dei più grandi poeti contemporanei italiani: Patrizia Cavalli. Questa scelta quasi a sottolineare e rinforzare l’attenzione nei confronti della parola e della sua musicalità che è insita nel progetto. Special guest della serata vegliese il sax di Fulvio Palese. Nell’appuntamento di Veglie saranno inseriti nella scaletta alcuni brani di musica brasiliana presenti nel cd dedicato a Chico Buarque dal titolo “Caro Chico” che l’artista ha da poco finito di registrare in Brasile con lo stesso Chico come ospite del progetto.

Info: www.prolocoveglie.it – info@prolocoveglie.it