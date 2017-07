Operazione Nigeria, altri due arresti. Fascicolo trasmesso alla Procura di Catania

Share 0 Share 0 Share 0

CATANIA (Lecce) – Salgono a sette le persone arrestate nell’ambito dell’Operazione Nigeria, condotta dai carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo di Lecce, ma il cui fascicolo è stato poi trasmesso, per competenza territoriale, alla Procura di Catania.

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Catania, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della città siciliana, sono:

EWEMANDE Joy, donna, 40 anni, residente a Castel d’Azzano (VR); ISIBOR Blessing, donna, 26 anni, residente a Sassari (SS); JOHN Evelyn, donna, 31 anni, residente a Roma; KENNEDY Jacob, uomo, 29enne, residente a Palestrina (Roma); OVBIEBO Iyare, uomo, 42 anni, residente a Castel d’Azzano (VR); ONOHIO Vivian, donna, 39 anni, residente a Castel d’Azzano (VR); OHNEGBONWMAN Loveth, donna, 43 anni, residente a Roma.

Ad eseguire i provvedimenti, tra l’8 e il 10 luglio, personale dei Carabinieri del ROS e dell’Arma territoriale di Lecce, Roma, Verona e Sassari.

Tra le persone arrestate, cinque erano stati raggiunte da analoga ordinanza emessa alla fine del mese di giugno scorso dal GIP presso il Tribunale di Lecce.

Gravissimi i reati contestati: associazione finalizzata al traffico di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e plurime ipotesi di tratta di esseri umani.

Lecce è solo il punto d’innesco dell’intera operazione, così come spiegato nella conferenza stampa dello scorso 22 giugno al comando provinciale dei carabinieri in via Lupiae: tutto è partito, infatti, dalla denuncia, nel marzo del 2016, di una donna nigeriana riguardante il presunto sequestro della figlia minore, avvenuto in Nigeria nel collegio dove la ragazza studiava. Stando alla sua testimonianza, il rapimento era stato perpetrato da un’organizzazione criminale dedita all’avvio di giovani donne alla prostituzione e i sequestratori avevano chiesto un riscatto di 30mila euro.

Le indagini hanno permesso di far emergere l’esistenza di un’articolata organizzazione criminale di matrice nigeriana dedita alla gestione di giovani vittime – ragazze nigeriane tra i 14 e i 20 anni – destinate allo sfruttamento sessuale da far giungere anche in Italia tramite flussi migratori clandestini dal continente africano a quello europeo tramite collaudate rotte di viaggio.

Per assoggettare le ragazze – piegandone del tutto la volontà – venivano, tra l’altro, eseguiti riti voodoo comprendenti anche il sacrificio di animali. E dagli elementi raccolti dai militari è emersa una realtà fatta di violenze sessuali, soprusi psicologici, alimentazione precaria, intimidazioni e umiliazioni di ogni sorta, una vera e propria condizione di schiavitù, per dirla con un unico termine.

Le donne venivano scelte in ragione dell’età, delle fattezze fisiche, nonché della loro eventuale verginità. Il viaggio avveniva su mezzi di fortuna attraverso il Niger e la Libia. Nella città di Sheba i migranti – ovvero le donne insieme ad altri clandestini che utilizzano le stesse rotte – venivano trattenuti in condizioni drammatiche in attesa di essere trasferiti sulle coste e salpare alla volta dell’Italia. Le donne spesso subivano violenza sessuale in cambio di cibo e sopravvivenza. Senza contare che i soggetti più deboli venivano abbandonati prima, gettati fuori dai camion in corsa.

Una volta giunte in Italia e sistemate nei centri Sprar, le donne venivano “recuperate” e avviate allo sfruttamento sessuale. E qui entravano in gioco le cosiddette “madame”, spesso ex prostitute diventate organiche al sodalizio criminale, che, attraverso ulteriori riti voodoo, violenza fisica e intimidazioni, costringevano le giovani ragazze a vendere il proprio corpo per raccogliere il denaro sufficiente a saldare il debito contratto con i trafficanti.

Un incubo, per le vittime, fatto di sopraffazioni, vessazioni e dolore. Come spiegato dai vertici dell’Arma in conferenza stampa a Lecce, ciò che le indagini hanno messo in luce è “l’assoluta mancanza di scrupoli di tali mercenari”.