Melendugno, gli attivisti: “Tap continua i suoi lavori”. La società: “Solo manutenzione”

MELENDUGNO (Lecce) – “Tap continua imperterrita i suoi lavori, noncurante della sospensione degli stessi da giugno a settembre”.

Gli attivisti denunciano nuove attività in mare da parte della multinazionale che si propone la realizzazione del contestato gasdotto con approdo a San Foca.

“Questa mattina nuove prospezioni in mare vicino alla costa”, contestano i No Tap. Ma la società precisa che è in corso solo la manutenzione del turbidimetro, intervento già iniziato la settimana scorsa a seguito delle operazioni di monitoraggio sulla torbidità delle acque e poi interrotto per via del mare mosso e, quindi, in pratica, sarebbe tutto in regola.

Ma gli attivisti non mollano e sottolineano la noncuranza della società nei confronti “delle istanze della popolazione, in particolare dei pescatori, per i quali questo è il periodo di maggior lavoro. A Tap – proseguono – non interessa il bene del Salento, non interessa salvaguardare gli ulivi o il mare o il lavoro delle persone e in generale l’economia di questo territorio. A Tap interessa solo ottenere i finanziamenti europei e in vista di questo bottino non guarda in faccia a nulla. Noi non ci stiamo, non possiamo rassegnarci dinanzi a queste violenze”.

Oggi pomeriggio gli attivisti si incontreranno davanti alla nave di Tap, sul lungomare di San Foca, per un’assemblea straordinaria “nella quale – spiegano – cercheremo di capire insieme come muoverci e come difenderci da chi vuole stuprare la nostra terra, privarci delle nostre risorse e farci ammalare con i suoi veleni”, asseriscono.