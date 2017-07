Manu Chao live al Parco Gondar di Gallipoli, altri 450 ticket in vendita

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Sono stati aggiunti altri 450 ticket per la data di Manu Chao al Parco Gondar di Gallipoli, in programma martedì 18 luglio.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 18 € + dp online su www.bookingshow.it e www.postepaysound.it e in tutti i punti prevendita autorizzati Bookingshow.

Martedì 18 luglio il carismatico ideatore della patchanka, che lo ha reso celebre in ogni parte del mondo, si esibirà sul palco del Gondar per l’unica data italiana del suo tour europeo.

Dopo dieci anni di assenza, Manu Chao a gennaio ha pubblicato tre nuove canzoni in libero download dal sito ufficiale, a circa dieci anni di distanza dall’ultimo album di inediti “La radiolina“, uscito nel 2007. Il cantautore franco-spagnolo che ha scelto il 2017 per rilasciare “No Solo En China Hay Futuro” e “Words of Truth”, entrambe firmate a suo nome, e Moonlight Avenue accreditata con la sigla Ti.po.ta., che sta ad indicare il nuovo duo formato da Manu Chao e dall’attrice greca Klelia Renesi (protagonista anche del video che accompagna il singolo).

Sabato 15 luglio invece al via l’Hip Hop South Festival, con Ghali, fenomeno rap del momento, a fare gli onori di casa. Il rapper milanese di origine tunisine arricchisce con il suo rap “mainstream” l’offerta musicale del Postepay Sound Parco Gondar, e si alternerà sul palco con Mecna, altra punta di diamante della scena rap italiana, fresco di stampa del suo nuovo singolo, “Malibu”, estratto dall’album “Lungomare Paranoia”. A completare la lineupd dell’ Hip Hop South Fest, per open e after: Roubens & Larry Joule, Float to Flow, Trevor, Matteo Blast, Illest Bitz, Dj Dmind, Kawabonga Party – Kalibandulu, MightyBass, Tetrixx, Run It Sound.

Per il decimo anniversario della location, grandi artisti internazionali hanno eletto il Postepay Sound Parco Gondar come luogo per l’unica data esclusiva in Italia per il loro tour internazionale, a partire dalla scelta di cuore di Manu Chao, per passare al grande ritorno della leggenda del rap Busta Rhymes, fino al ritorno nel Salento di Shaggy.