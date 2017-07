A Boncuri arriva il camper di “Ancora in campo”: bottiglie d’acqua e cappelli per i braccianti a lavoro sotto il sole

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Bottiglie d’acqua per dissetarli e cappelli di paglia per ripararli, almeno un po’, dai raggi del sole cocente, che picchia ancor di più nelle campagne dove sono in corso le attività di raccolta di angurie e pomodori. La Cgil e la Flai Cgil Lecce, insieme ad una delegazione nazionale e alla segreteria di Flai Puglia, sono tornati nelle campagne della zona circostante Masseria Boncuri, nei terreni tra Nardò, Copertino e Sant’Isidoro con il Camper dei diritti di “Ancora in campo!”, che vede i sindacati intervenire a sostegno dei braccianti agricoli a lavoro in questi mesi per la raccolta ortofrutticola.

L’iniziativa nasce dalla necessità di stare al fianco dei lavoratori stranieri che ogni anno arrivano in Salento per lavorare nei campi, dovendo contemporaneamente fronteggiare, oltre che condizioni lavorative ai limiti della schiavitù, anche i disagi e le problematiche derivanti dalla mancanza di adeguati luoghi di accoglienza, dove spesso sono costretti a vivere in tende o rifugi di fortuna creati in mezzo agli alberi.

A rendere tutto più complesso e pericoloso, soprattutto per la loro salute ed incolumità, è il caldo intenso soprattutto quello degli ultimi giorni in cui si sono toccati i picchi più alti delle temperature. Cgil e Flai Cgil Lecce, alla luce di questa situazione e delle tante problematiche che comporta l’assenza di un’adeguata macchina dell’accoglienza, continua a battersi affinchè presto le cose cambino e che non si debba sempre “accontentarsi” di un piano d’azione emergenziale per affrontare la situazione, che ormai si verifica da anni. Anche se nel tempo qualche passo avanti è stato fatto.

“Dal 2011 ad oggi qualcosa è cambiato, ma siamo ancora ben lontani da una situazione soddisfacente – dichiara Valentina Fragassi, segretaria generale Cgil Lecce – È positivo il fatto che in Prefettura si stia per firmare, auspichiamo quanto prima, un protocollo tra tutte le istituzioni interessate e le organizzazioni sindacali e datoriali e del terzo settore. Ma occorre ancora impegnarsi nella programmazione e superare questa fase di intervento in emergenza su una situazione ormai ben nota”.

L’attenzione maggiore dei sindacati è focalizzata, naturalmente, su Boncuri e la sua Masseria, di recente ristrutturata dal Comune di Nardò proprio per accogliere lavoratori migranti ed affidata, dopo l’esperienza dell’associazione Diritti a Sud, alla gestione di una nuova cooperativa.

Mentre all’interno della struttura possono trovare alloggio solo in pochi, al di fuori è stato allestito un campo d’accoglienza con apposite tende dove i migranti hanno potuto trovare un posto dove dimorare al di fuori degli orari di lavoro. Ma anche qui è tutto ormai occupato, come verificato questa mattina dai componenti dei sindacati. Ora si attendono le unità abitative mobili, molto più simili a vere e proprie case rispetto alle tende da campo, che la Regione Puglia aveva assicurato.

“La situazione attuale a Masseria Boncuri è molto differente rispetto a quanto concordato quest’anno: la Regione Puglia, ad esempio, avrebbe dovuto installare nei terreni circostanti dei moduli abitativi che, però, probabilmente non sono ancora pronti – fa sapere Monica Accogli, segretaria generale di Flai Cgil Lecce – Per cui il Comune di Nardò nel frattempo sta utilizzando anche quest’anno delle tende fornite dal Ministero dell’Interno che serviranno però ad affrontare il problema soltanto in modo emergenziale. Tende peraltro non fornite di adeguata ombreggiatura. Ci rendiamo conto, pertanto, che la situazione non è ancora risolta. Peraltro non abbiamo ancora contezza di chi stia gestendo l’accampamento situato nell’area di Masseria Boncuri e ciò rende impossibile censire il numero e il tipo di presenze”.

Al momento pare, però, che il numero di presenze su Nardò sia calato rispetto agli anni scorsi, mentre sarebbe aumentato nelle aree vicine. A rilevarlo è Antonio Gagliardi, segretario generale Flai Cgil Puglia, che, alla luce di questo sottolinea: “Il rischio è che i lavoratori siano ospitati nei casolari abbandonati dispersi nelle campagne della provincia, anziché nelle aree attrezzate, per l’accoglienza. Lo verificheremo durante i sopralluoghi e presidi itineranti che svolgeremo da oggi in poi”.

“Intensificheremo inoltre il confronto con le aziende agricole che possono iscriversi alla Rete del Lavoro agricolo di Qualità – aggiunge – e con le istituzioni locali e regionali per fare in modo che le azioni virtuose previste dalla legge 199/16 siano attuate al più presto, come i nodi territoriali delle Commissioni CISOA finalizzati a favorire l’incontro tra domanda e offerta in modo legale e trasparente, eliminando in tal modo l’intermediazione illecita; per un trasporto pubblico dedicato, che sottragga ai caporali un servizio che in questo momento il pubblico non garantisce e dietro al quale si cela un impegno preciso dei datori di lavoro”.

L’iniziativa “Ancora in campo”, che ha l’obiettivo di rivendicare condizioni dignitose di lavoro e di vita dei lavoratori stagionali agricoli nel nostro territorio, non approderà solo nelle campagne. Da quest’anno si prevede anche un’attività pomeridiana di informazione e sensibilizzazione nei singoli Comuni della provincia di Lecce, che si articolerà a luglio e agosto nelle province di Lecce e Foggia.

Il sindacato intensificherà l’impegno e l’attività capillare per concretizzare alcune buone pratiche sul collocamento e sul trasporto dei lavoratori, oltre a denunciare ciò che avviene nelle campagne e informare direttamente chi è impegnato, in questo periodo specifico, nella raccolta dei pomodori e delle angurie.