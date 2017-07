Santa Domenica, grande successo: record di presenze. “Ma la Regione ci aiuti”

Share 0 Share 0 Share 0

SCORRANO (Lecce) – Anche quest’anno grande successo per la “Capitale mondiale delle luminarie”. Record di presenze a Scorrano per la “Festa di Santa Domenica”, l’appuntamento con le celebrazioni in onore della santa patrona della cittadina salentina e con lo spettacolo di luci messo in piedi grazie al talento dei maestri salentini dell’arte delle parature che si è concluso ieri.

Spenti i riflettori, per l’organizzazione dell’evento che ha richiamato migliaia di pugliesi e turisti provenienti da tutto il mondo è il momento di tirare le somme, ma anche quello di fare importanti valutazioni. “Il successo di quest’anno non ha precedenti – commentano entusiasti Salvatore De Luca e Maurizio Rizzo, rispettivamente presidente e coordinatore dell’Associazione Santa Domenica – e merito va dato a tutti i ragazzi volontari dell’Associazione che per un intero anno hanno lavorato a questa Festa, divenuta un grande evento di livello internazionale”.

Persino il Premio Oscar Helen Mirren è rimasta stregata dal fascino delle maestose luminarie allestite dalle ditte Marianolight di Lucio Mariano (Corigliano d’Otranto), “Cesario De Cagna” di Giuseppe De Cagna e F.lli (Maglie), “Mariano Luminarie” di Massimo Mariano (Scorrano) e la Nuova Elettro Luminarie di Angelo e Beatrice Fabrizio (da San Donaci). L’attrice britannica ha visitato la Festa la sera del 6 Luglio e si è divertita ad immortalare con lo smartphone le gigantesche opere dei maestri salentini. Non solo.

Numerosi i devoti che da tutta la regione hanno raggiunto Scorrano per rendere omaggio a Santa Domenica e partecipare ai riti religiosi: dalla suggestiva processione alla consegna delle chiavi alla Santa Patrona di Scorrano. Immancabili poi le gare pirotecniche, diurne e notturne, abbinate anche quest’anno ai concerti bandistici, gli spettacoli musicali e la rassegna dei sapori tipici “M’illumino di gusto”, alla sua terza edizione. Un “format” che ancora una volta si è rivelato vincente, come sottolineano gli stessi organizzatori. Per mettere tutto in piedi si è mossa una gigantesca macchina organizzativa, che però, ora inizia a dare segni di sofferenza.

A sottolinearlo sono il presidente e il coordinatore dell’Associazione Santa Domenica che lanciano un appello alla Regione Puglia. “Gli sforzi da parte nostra sono stati enormi, anche e soprattutto per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutti gli appuntamenti, ma da soli non possiamo più farcela. Per questo ci auguriamo che dal prossimo anno la Regione Puglia voglia sostenere in maniera adeguata questo evento, considerato da tutti alla stessa stregua della Notte della taranta e della Focara di Novoli. Un grazie sentito, infine, lo rivolgiamo a tutti i cittadini scorranesi per il supporto, la fiducia e la pazienza dimostrata in questi giorni”.

Soddisfatto per il successo dell’evento che si riconferma anche quest’anno è anche il sindaco di Scorrano, Guido Stefanelli: “Abbiamo registrato un grande pubblico di visitatori e devoti e tutto ha funzionato secondo le previsioni. Il piano di sicurezza ha permesso a tutti di godere in tranquillità dello spettacolo delle luminarie, garantendo un sereno svolgimento dei tanti appuntamenti in programma, grazie alla costante presenza di 118, Croce Rossa, forze dell’ordine, vigili urbani, vigili del fuoco e addetti alla security. Anche il piano traffico interno al paese si è rivelato efficace. Pertanto ringrazio tutti, in particolare il Prefetto, il Questore, il Comando dei carabinieri, per averci aiutato ad affrontare un afflusso così enorme di persone nella maniera più organizzata possibile. Un grazie infine al Comitato della Festa, ai dipendenti comunali e ai professionisti incaricati. Scorrano si è confermata città ospitale e devota alla sua Patrona”.

“La Festa di Scorrano è cresciuta molto negli ultimi tre anni grazie alla sinergia tra Associazione Santa Domenica, Amministrazione comunale e la nostra Agenzia Eventi”, sottolinea Carmine Notaro, responsabile di Eventi Marketing & Communication: “Abbiamo portato al centro della Festa di Santa Domenica le eccellenze agroalimentari del nostro territorio con M’Illumino di gusto, ma non solo: la nuova veste grafica della Festa, il marketing, la comunicazione da noi curata, la diretta delle accensioni su Telenorba e il canale Sky, la presenza di media stranieri dal Giappone, la troupe del National Geographic, hanno permesso all’evento di raggiungere davvero milioni di persone in tutto il mondo. L’auspicio è che questo sodalizio pubblico-privato possa continuare a far crescere ancora la Festa, che merita davvero di essere vissuta, conosciuta e valorizzata al meglio”.