Fse, Trevisi (M5S): “Serio problema, soprattutto di domenica. La Regione intervenga”

LECCE – “La domenica aumentano i passeggeri, ma scompaiono i treni. Questo lo spettacolo che offriamo ai turisti”.

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio Trevisi stigmatizza lo stato in cui versano i collegamenti ferroviari nel Salento. Un problema antico: noi de ilpaesenuovo.it documentammo già diverso tempo fa – mentre impazzava la battaglia per l’arrivo del Frecciarossa nel Salento – la difficoltà nel raggiungere Otranto da Lecce persino durante la settimana. Non sembra sia cambiato molto, da allora.

“Le condizioni in cui sono costretti a viaggiare gli utenti delle Ferrovie del Sud Est in Salento non sono più tollerabili. Treni con l’aria condizionata perennemente fuori uso, carrozze fatiscenti, trasporto praticamente fermo la domenica e scarsa informazione per i passeggeri. È questo lo spettacolo che offriamo ai tanti turisti che vengono nella nostra terra”, testimonia Trevisi, che sul tema dei disservizi Fse ha anche presentato un’interrogazione alla giunta Regionale, a cui non è ancora stata data risposta.

“I collegamenti che riguardano le Fse sono da tempo un serio problema per i cittadini del Salento soprattutto di domenica – spiega il consigliere pentastellato – quando aumenta il flusso dei turisti, ma scompaiono i treni. Il risultato è che per spostarsi sulla costa si è costretti a prendere la macchina, con il traffico che puntualmente va in tilt. A nulla purtroppo è servito l’ingresso delle Ferrovie del Sud Est nel gruppo Ferrovie dello Stato”.

C’è, in realtà, un’alternativa, quella offerta dalla Provincia con Salento in Bus, unico servizio in grado, al momento, di andare incontro alle esigenze di chi non possiede un mezzo proprio. Le fermate effettuate sono diverse, ma, almeno, il collegamento è garantito anche nei giorni festivi. In ogni caso, la mancanza di corse ferroviarie la domenica costituisce un grave vulnus nel sistema del trasporto locale, soprattutto in un periodo in cui la presenza turistica è massiccia. E le esigenze della clientela sono diverse. Non si può sempre sperare che il turista abbia pazienza perché “il mare è bello e il cibo è buono”. L’immagine da cartolina non è più sufficiente.

Trevisi chiede, pertanto, alla Regione un intervento immediato che consenta di venire incontro alle necessità di un territorio sempre più penalizzato dalla mancanza di collegamenti. E, qualora essi ci siano, non si viaggia certo comodamente: basta salire su un treno della linea Lecce-Gallipoli nelle ore di punta: caldo soffocante e viaggiatori stipati. Lo sottolinea anche Trevisi nella sua nota.

“La maggior parte di coloro che ipotizzano collegamenti efficienti in una nuova visione della mobilità salentina non è mai salita su un treno, né sui rossi Atr. Se conoscessero la situazione per averla toccata con mano, comincerebbero a parlare di obiettivi possibili e a impegnarsi per renderli, pur nei limiti, anche immediati. Comincerebbero col pretendere condizioni più umane per i viaggiatori. Invece – conclude Trevisi – sono anni che si sogna. Speriamo che la Regione a breve si dia una svegliata”.