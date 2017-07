Qui Serie C – Lecce, ecco tutte le operazioni di mercato dei giallorossi. A fine Luglio il via alla campagna abbonamenti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il mercato entra nel vivo e il ds Meluso è alla ricerca di quei calciatori utili a completare la rosa giallorossa. Dopo aver confermato Perucchini e Caturano, la società salentina ha definito l’acquisto del tanto atteso difensore di piede mancino, si tratta di Antonio Marino, centrale scuola Udinese (classe ’88), negli ultimi anni protagonista con le maglie di Venezia e Modena. Sarà lui ad affiancare Cosenza e Drudi nel pacchetto arretrato.

Il direttore sportivo Meluso è in procinto di chiudere per un regista di centrocampo, abile nell’impostazione della manovra: il nome più caldo è quello di Robert Gucher, classe 1991, ex Frosinone che nell’ultima stagione ha giocato nel Vicenza. L’austriaco si ritrova attualmente svincolato, Meluso è in costante contatto con il suo entourage, ma le richieste provenienti dalla Serie B potrebbero ostacolare la volontà del Lecce di chiudere l’operazione in tempi ristretti. In alternativa resta sempre viva la pista Cristian Ledesma, l’esperto italo-argentino potrebbe accettare di tornare in giallorosso per ritrovare il suo vecchio mentore Roberto Rizzo.

L’altra priorità è l’attaccante: finora è stato effettuato un sondaggio per Francesco Ripa, piace Leonardo Perez dell’Ascoli, ma il profilo più ricercato è Matteo Di Piazza del Foggia. Meluso ha intrapreso da tempo i contatti con il club rossonero che, però, attualmente non ha le idee chiare in merito al futuro della punta. Ad ogni modo, se il Lecce presentasse un’offerta congrua, il club dauno dovrebbe lasciarlo partire senza più opporsi. In uscita, invece, presto saluteranno Vinetot (vicino al ritorno al Mantova), Agostinone (conteso da Ascoli, Pescara, Reggiana e Alessandria) e Maimone (richiesto in Lega Pro). Benassi è stato ceduto a titolo definitivo alla Casertana. Le posizioni di Arrigoni, Torromino e Doumbia restano da valutare. Nel frattempo la Salernitana si è fatta avanti per avere proprio il franco-maliano, il tecnico granata Bollini conosce bene le doti dell’esterno e vorrebbe riaverlo alle proprie dipendenze. Per martedì 11 luglio, tuttavia, è stato fissato il raduno: in programma visite mediche e primi test atletici prima della partenza per il ritiro precampionato che si svolgerà a Lorìca, in provincia di Cosenza, dal 13 al 28 luglio.

Per il 20 Luglio, inoltre, si sta lavorando per presentare la campagna abbonamenti: vi anticipiamo che non ci dovrebbero essere aumenti nei prezzi degli abbonamenti per il prossimo anno. L’intenzione del Club è quello di confermare gli oltre 9.000 abbonati dello scorso anno. Probabilmente solo alcuni settori potrebbero subire un rincaro di non oltre 10 euro, anche se la linea è quella di mantenere una politica dei prezzi bassa e accessibile a tutti. La data di presentazione, come detto, dovrebbe essere nella terza settimana di Luglio.

Oronzo Cristian Guarino