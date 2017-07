L’oroscopo per la settimana dal 9 al 15 luglio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Non ci saranno grossi problemi se non quelli che possono derivare dalla scarsa concentrazione e forse dallo scarso interesse per quello che fai. Ci saranno giorni di altissima tensione e giorni di totale lentezza e piattume, e nulla riuscirà a svegliarti da questo torpore. In generale l’umore non sarà sempre alto come di solito e un pò di colpa potrai darla a Giove che scarseggia in doni e non fa girare la tua ruota della fortuna. Ma durerà poco e già nel fine settimana potrebbe rifare capolino il tuo entusiasmo. Settimana di continui alti e bassi. Fine settimana di grandi riflessioni e forse di scelte importanti, da fare più con la testa che con il cuore, forse un cambiamento repentino ma necessario e soprattutto dovrai rispondere a una domanda: sei sicuro di fare il lavoro che davvero desideri?

TORO (20 aprile – 20 maggio): Ci saranno giorni in cui Saturno sarà presenza incombente. Ti inviterà a riflettere, analizzare, mettere a fuoco diversi aspetti e situazioni della tua vita. Saturno ti aiuterà a metterti a nudo, a confessare e ammettere con te stesso pensieri nascosti. Sarà la settimana della consapevolezza, delle scelte di vita, dei cambiamenti possibili, e magari delle vacanze finalmente da pianificare. Ami l’estate e il caldo, per te è davvero una rinascita. Non ami la confusione, i locali pieni e affollati senza aria, invece ami tante volte stare solo, poter scappare ogni volta possibile per una gita fuori porta all’aria aperta, e questo ti basta per essere felice. Amerai stare a casa sul divano e fare tutto secondo i tuoi tempi spesso lentissimi. Dovrai passare più tempo che puoi all’aria aperta, è luglio.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Settimana tutto sommato positiva, del resto siamo nel pieno dell’estate, e anche se sei ancora al lavoro, è la stagione della positività. Probabilmente avrai tanti motivi per festeggiare, soprattutto con la complicità di Urano che ridarà ordine a tutta una serie di esperienze, idee, sogni, desideri, conoscenze e non, situazioni che come un puzzle all’improvviso troveranno il loro giusto posto nel passato, ma soprattutto nelle tue visioni di futuro. Decisioni, scelte e obiettivi da raggiungere: settimana di grandi scelte e opportunità. Sarà la tua settimana della felicità. Buttati. Forse una promozione professionale o comunque un lavoro acclamato da tutti, o forse l’amore, forse finalmente la persona che cercavi da tempo, e il cuore ricomincia a battere. È estate, è tempo di caldo e relax. Vivi a pieno ogni secodno di questa settimana.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Nettuno ti aiuterà a fare chiarezza tra quello che è reale e quello che desideri, quello che sei e quello che vorresti essere, ti aiuterà a maturare l’esigenza di essere più concreto e meno effimero. I voli pindarici li lascerai ai sogni, ma da sveglio dovrai far quadrare i conti, e peccare di insensibilità soprattutto in qualche situazione lavorativa. Settimana di scelte e soprattutto di nuovi inzi. Se una storia è arrivata al capolinea la chiuderai. Se il lavoro che fai non ti soddisfa più lascerai e cercherai altro. Se la città in cui vivi ti ha stancato cercherai una nuova sistemazione. In ogni situazione imparerai che con la gentilezza si ottiene molto più che con le maniere forti. Fai molta ma molta attenzione ai rapporti interpersonali, ci sono relazioni che non vanno chiuse in modo netto. E al netto di tutto, pensa alle vacanze di agosto, scegli dove andare, pianifica, ti aiuterà a distrarti.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Plutone onnipresente ti aiuterà, quasi contro la tua natura, a vivere tutto molto più di pancia, a lasciarti un pò andare all’istinto, alle sensazioni a pelle, alle emozioni. Se è vero che talvolta Plutone infrangerà sogni e certezze, è anche vero che la fenice di mitologica memoria, sa rinascere dalle sue ceneri. Impara a prendere tutto il buono che questa settimana – in cui tutto sarà possibile e forse tutto sarà il contrario di tutto – saprà darti. Quelle che fino ad oggi sono state per te conferme importanti, certezze imprescindibili per costruire il tuo futuro professionale (che non si fermerà solo perchè è estate) e sentimentale, questa settimana diventeranno pietre miliari. Sarà la leggerezza dell’estate, ma finalmente realizzerai quanto sia importante vivere oggi, vivere l’attimo e che non è l’amore o il lavoro ad essere precario, ma la vita stessa.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Che sia con il partner, che sia la firma di un contratto, saranno i rapporti e gli equilibri umani a determinare scelte e decisioni importanti, anche in piena estate. Tanto tempo lo dedicherai la lavoro, a quello che ti impegna ogni giorno e a piccoli lavoretti extra che non mancheranno (e che aiuteranno le tue già solide finanze). Ma tutto il tempo che rimane, quello del ‘piacere’, sarà tutto per la tua famiglia, il tuo partner se c’è, e per gli amici di sempre… e magari anche un pò per il mare e il tempo libero. Giove garantisce la tranquillità economica. Sei tradizionalista e affezionato a dismisura ai tuoi amici che sono quasi tutti quelli che ti porti dietro da quando eri ragazzino. Amabile come sempre, desiderabile come non mai, se hai un partner per lei o per lui sarai una irresistibile calamita. Venere farà in modo che in ogni momento e situazione siano centrali gli affetti e le emozioni. L’estate è ormai esplosa.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Le vacanze estive sono ormai vicine, l’estate è ormai nel pieno, le emozioni non mancano e anche il desiderio di farsi baciare dal sole è ormai forte. È necessario che tu sia al massimo delle tue forze ed energie. Mercurio ti aiuterà a selezionare, a capire come e su cosa concentrare le tue energie e le tue attenzioni. Non potrai prescindere in alcun modo dal lavoro e dagli impegni già assunti in famiglia o con gli amici, ma nel tempo che rimane o nel weekend prova a fare qualcosa per te, regalati magari una sauna, un massaggio, un bagno al mare o in piscina, cose semplicissime come il silenzio, si hai bisogno di un pò di silenzio e di rallentare un pò. È estate e non mancano mai inviti a destra e a manca, ma dovrai anche imparare a dire qualche ‘no’. Dovrai imparare a gestire la tua agenda, dare ordine ai tuoi impegni per evitare di arrivare a sera senza fiato e senza forze.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Dedicherai del tempo a te e lo farai con la scusa di perfezionare la tua remise en forme, di goderti a pieno l’estate, di ritagliare del tempo che sia solo tuo, per correre all’aria aperta, toglierti di dosso ogni stress e pensiero, di goderti questa estate ormai cominciata. Forse non è uno dei momenti più entusiasmanti della tua vita, ma la felicità è uno stato d’animo. La vita è un attimo. Prenditi cura della tua salute, metti da parte la stanchezza e la sonnolenza, ritrova entusiasmo e la voglia di vivere con pienezza. Complice forse il clima, complice un pò di stanchezza o il bisogno di staccare la spina, questa settimana metterai un pò da parte i doveri, il lavoro e tutto quello che normalmente per te ha la priorità, per dedicarti alla famiglia, agli affetti, alle faccende domestiche, alle relazioni forse un pò trascurate. Recupera la tua voglia di vivere.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Sarà una settimana di analisi, dovrai capire cosa per te adesso è davvero importante, cosa vale la pena sacrificare e su cosa invece bisogna puntare. Dovrai pensare a come ripartire dopo l’estate. Marte verrà in tuo soccorso con una dose extra di coraggio e caparbietà, di concentrazione e forza. Dovrai prendere di petto situazioni e scelte rimandate forse per troppo tempo. Non esiste scelta professionale che non tocchi in qualche modo quella privata, e viceversa. Umore alto, serietà e responsabilità per una settimana da ricordare. L’amore se c’è rivelerà il suo vero valore. Sarà una settimana intensa, di quella intensità che solo scelte importanti e da ponderare possono dare. E sarà una settimana baciata dal sole in tutti i sensi. Non aspettare che i nodi vengano al pettine, dai un taglio ai nodi inutili, taglia e ricomincia. Scoprirai di avere una energia dentro di te che non immagini.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Non sarà una settimana facile e anche se ti sembrerà che tutto proceda per il meglio, in cuor tuo sai che alcune situazioni potrebbero precipitare da un momento all’altro, e forse anche un pò per la tua eccessiva bontà e disponibilità. Dovrai fare un passo in dietro, forse due, per evitare di rimanere solo, di perdere le persone care e di perdere la stima dei colleghi al lavoro. Settimana di crescita interiore. Nessuno è perfetto, nessuno può pensare di vivere in una comunità o in coppia e non rispettare le regole di convivenza civile, tacite e non. Forse tu pensi di poterlo fare e questo atteggiamento senza accorgertene sta minando seriamente il rapporto di coppia. Il partner non sentendosi preso in considerazione imparerà a fare a meno di te e così rischi anche di partire da solo per le ferie estive. Non metti mai in discussione te stesso o quello che fai, mentre invece metti sempre in discussione gli altri, non sarà che stai sbagliando un pò troppo? Ascoltare talvolta è già metà della soluzione.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): La Luna ti metterà a nudo, verrà fuori la tua vera indole e personalità, grazie alla Luna riuscirai a portare avanti con successo la tua formazione, la tua crescita. Forse sarà la settimana in cui finalmente comincerai a prenderti del tempo per te e forse deciderai di intraprendere un programma estivo di formazione per la tua crescita professionale. Settimana impegnata dunque. Mercurio inoltre ti darà grande serietà per affrontare il lavoro, impegnativo come non mai, e godere delle tantissime soddisfazioni professionali. Come al solito hai mille cose da fare e altre mille che vorresti fare. Le vacanze estive sono ancora lontane e tu proprio non sai stare con le mani in mano. Impegni di famiglia, forse figli cui badare, scadenze importanti, forse piccoli lavori domestici, traslochi, acquisto di nuovo arredo da gestire, etc etc.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Marte ti darà grande forza, energia e coraggio. Finalmente tu vieni prima degli altri. Sarà una settimana di affermazione e conquiste, di grandi prospettive e progetti. Finalmente hai deciso di non trascurare più quel malore che ti toglie la serenità da un pò di tempo, finalmente hai deciso di fare tutto secondo i tuoi tempi e non secondo i tempi di altri. Ti farai dei regali senza prezzo, come il tempo e la cura per te stesso, ma anche qualche regalo vero e proprio. Settimana di grandi conferme affettive, sei una persona amata, anche perchè sai amare. In caso di inviti per pranzi e cene da amici e parenti, non dire mai di no! Riuscirai anche a mettere da parte l’aggressività che troppo spesso ti contraddistingue e che sai bene fa parte di te. Beh, almeno ci proverai. Questa settimana ti vorrai più bene del solito.