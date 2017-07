Articolo 1, Piconese: “Altri lasceranno il Pd per venire con noi, la breccia è aperta”

2) Oltre 100 tra dirigenti e amministratori sono andati via dal Partito democratico in provincia, quasi un “caso” nazionale: cosa, a suo avviso, non ha funzionato? E perché Articolo 1 rappresenta la risposta alle istanze di chi non si è sentito più rappresentato?

Si tratta di oltre 100 dirigenti che insieme a me avevano ricostruito, in questi anni, il partito nel Salento. Un fatto politico importante che dimostra l’insofferenza, il disagio che serpeggia nel PD da tempo. Altri in queste ore lasceranno il Partito Democratico per aderire a Articolo Uno: semplici iscritti, dirigenti e amministratori. E come se avessimo aperto una breccia, la quale farà tremare ancora per molto i vertici nazionali del PD. Per tanti Articolo Uno rappresenta lo strumento più avanzato e idoneo per ridare dignità alla sinistra e per costruire un nuovo soggetto politico in discontinuità con il renzismo. E a Lecce daremo vita ad un movimento radicato, organizzato, che supererà il PD in termini di consenso: quello di Lecce sarà l’Articolo Uno – MDP tra i più forti d’Italia.

3)Non c’è il rischio che Articolo 1 sia considerato solo alla stregua di uno strumento “contro” Renzi?

Assolutamente no, anzi direi che sempre più viene considerato lo strumento politico per costruire l’alternativa al PdR, il Partito di Renzi. L’iniziativa politica di Articolo Uno è in queste ore vitale per la costruzione di un nuovo campo democratico e progressista in Italia. E la manifestazione a Roma con Pisapia dell’1 luglio lo dimostra. Stiamo dando una speranza, che sembrava svanita, al popolo della sinistra.

4)Il termine “compagno” è stato rispolverato in Articolo 1?

Alcuni di noi lo utilizzavano anche nel PD. Il termine “compagno” è qualcosa di straordinario, poiché racconta un universo di valori e di principi che accomuna la sinistra, le lotte per l’emancipazione civile e sociale, in poche parole: la storia del movimento operaio e contadino. E poi ha un significato meraviglioso, ovvero “mangiare, condividere il pane insieme”. Qui c’è tutto il principio di uguaglianza della sinistra.

5) Quali sono gli strumenti per far ripartire la sinistra in Italia?

Ritornare a fare la sinistra: vivere le sofferenze, battersi per i diritti sociali e pensare che un mondo migliore sia possibile. E, come dice Speranza, bisogna guardare il mondo con gli occhi degli ultimi, dei più poveri.

6) Il nuovo soggetto potrà confrontarsi in futuro con il Pd (a livello nazionale e locale)?

A livello locale sì. Ma a livello nazionale credo proprio di no. Il confronto potrà avvenire solo dopo le elezioni politiche.

7)La galassia a sinistra del Pd potrà finalmente trovare la strada dell’unità? Secondo Roberto Speranza – venuto a Lecce l’altro giorno per l’assemblea provinciale – sì, rovesciando la piramide, ovvero mettendo in primo piano i temi: è d’accordo?

Perfettamente d’accordo con Speranza. La sinistra rischia di rimanere sotto le macerie, e noi, come diceva Reichlin, non possiamo consentirlo.