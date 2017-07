“Street music Merine”: 5 band live nel centro storico

Share 0 Share 0 Share 0

MERINE (Lecce) – Cinque band animeranno il centro storico di Merine con la loro musica dal vivo. Appuntamento domenica 9 luglio, a partire dalle ore 20, con l’evento “Street music Merine”, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta di Merine, in attesa della venticinquesima edizione della “Sagra te lu Ranu”. Differenti le location del centro storico dove si esibiranno ConTurBand, Orchestra Mancina, Victoria and the Winemakers, Freezap, Cool Plecs.

La ConTurBand è una marching band (in particolare la prima del Sud Italia sia storicamente sia a livello artistico come testimoniato dai numerosi riconoscimenti ricevuti), costituita da 15 elementi fra fiati e percussioni. Il nostro progetto unisce alla tradizione bandistica delle bande del Meridione d’Italia, la lezione delle street band americane di New Orleans. Ne nasce un repertorio musicale decisamente originale che va dalla musica dei neri d’America, ovvero funk, jazz, blues, alla samba latino-americana, fino ad arrivare ai travolgenti ritmi balcanici e ai suoni della tradizione cantautorale italiana. Ma oltre al repertorio, la ConTurBand dedica grande attenzione alla dinamicità, alla fisicità, con l’obiettivo di dare movimento ai suoni.

L’Orchestra Mancina nasce nel 1997 con una formazione base di quattro elementi: batteria, basso, tromba, chitarra/voce. Benedetto Ferricelli nato a Massafra il 27/10/75, ex studente di batteria e percussioni presso l’Istituto Musicale di Modugno (BA), amante del blues e del funky, inizia a suonare nel 1992/93 insieme a vari gruppi, facendo le sue esperienze live e in studio di registrazione. Il basso elettrico e il contrabbasso sono suonati da Nicola Spera nato a Mottola il 25/10/75, studente al conservatorio di Taranto, amante del jazz, inizia a suonare nei gruppi nel 1992/93, facendo cosi’ varie esperienze di concerti, concorsi e registrazioni. Giuseppe Angelini, nato a Massafra il 18/08/76, studente di tromba al Liceo Musicale Paisiello di Taranto, inizia a suonare nel 1990 con le bande locali, e con orchestre sinfoniche , costruendosi varie esperienze di feste di piazza e concerti dal vivo.

I Victoria and the Winemakers sono quattro musicisti con lo stesso mood decidono di puntare su un nuovo progetto artistico che attualizzi tutte le sonorità blues, soul e pop che hanno contraddistinto il loro background. Nasce, come per magia, Victoria and The Winemakers. Nel settembre 2015 il loro primo tour fuori dall’Italia, nei migliori clubs di Londra tra i quali Proud Camden, Jazz After Dark, Fiddler’s Elbow, per citarne alcuni. Uno dei loro “In the Family” viene trasmesso da più di 200 radio locali italiane e da 5 network europei. Selezionati da Red Ronnie, partecipano al live di FIAT Music Tour 2016.

I Freezap sono un duo acustico che propone i classici del rock rigorosamente in chiave acustica, due chitarre e due voci: Paolo Zappi già cantante dei malgarbo con i quali ha aperto il concerto di Vasco Rossi a Bari il 10 luglio del 2007 ed Enrico Frisullo virtuoso della chitarra che ha ottenuto molti riconoscimenti come miglior chitarrista in diversi festival della regione. Lo spettacolo è ricco di improvvisazioni divertimento e coinvolgimento.

Ci saranno anche i Cool Plecs, duo formato da Marta De Giuseppe e Stefano Scuro. Finora gli spettacoli proposti hanno rivisitato e omaggiato le grandi interpreti femminili della musica internazionale e non solo. Il loro linguaggio musicale prende un pò dalle sonorità del passato, un po’ dalla sperimentazione, con voce graffiante e suoni potenti e interessanti.