Smontano 26 inverter per rubarli dal campo fotovoltaico. Vigilanza sventa il furto: ladri in fuga a mani vuote

CARMIANO (Lecce) – Non più pannelli fotovoltaici, ma, ormai sempre più spesso, cavi di rame o anche inverter, dispositivi utilizzati per convertire il calore del sole in energia elettrica. A quelli hanno puntato questa notte i ladri entrati in azione in un campo fotovoltaico situato lungo la strada comunale “Delle Macchie” in agro di Carmiano.

Ad accorgersi di quanto stesse accadendo ed a sventare il furto sono state le guardie giurate dell’istituto di vigilanza privata “Fidelpol”, intervenuti quando l’allarme collegato alla loro centrale operativa si è attivato intorno all’1.30 di stanotte. Il primo segnale che ha insospettito i vigilanti è stata la posizione di una delle telecamere di sorveglianza, che era stata puntata in basso per non inquadrare il campo.

Il successivo sopralluogo ha poi permesso di rilevare gli evidenti segni del passaggio dei ladri: oltre ad una lunga porzione di recinzione tagliata, infatti, è balzata subito agli occhi l’assenza degli inverter. I macchinari smontati dalla loro sede originaria, in totale 26, però, si trovavano a pochi metri di distanza.

E’ bastato perlustrare la zona circostante il campo per intercettarli. I malfattori li avevano nascosti sotto dei tubi dell’irrigazione, sicuramente con l’intento di tornare a recuperarli quando la zona fosse tornata tranquilla. Ed invece gli è andata male, poiché sono rimasti a mani vuote.

I successivi rilievi sul posto sono stati poi eseguiti dai carabinieri della compagnia di Lecce, che hanno avviato le indagini. Gli inverter, perfettamente funzionanti, sono stati restituiti al legittimo proprietario.