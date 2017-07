Distacco dell’acqua, la protesta in Prefettura: “Minimo vitale e contatori di sottrazione subito”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Centinaia di famiglie degli alloggi popolari lasciate senz’acqua, in piena estate.

Una situazione che riguarda non solo Lecce ma anche diversi altri Comuni della provincia: tra le vittime di tali disagi tanti anziani, bambini, persone con problemi di salute. Addirittura, a subire la chiusura dei rubinetti, sarebbe stata anche una famiglia con un uomo in fin di vita. Difficile pensare che tale situazione si verifichi realmente nel 2017 in un Paese che si dice civile come l’Italia.

Eppure accade. E stamattina i sindacati degli inquilini – Sicet, Sunia e Uniat – hanno protestato davanti alla Prefettura. Reiterando le richieste di contatori “intelligenti”- che consentano, cioè, di distinguere tra soggetti paganti, morosi incolpevoli e morosi colpevoli – e di applicazione della normativa che prevede il minimo vitale di 50 litri d’acqua al giorno a persona.

“La Regione Puglia in febbraio si è pronunciata dicendo che avrebbe stanziato tre milioni di euro per installare questi contatori”, rileva Salvatore Zermo, di Uniat. Intanto, però, i tagli alla fornitura dell’acqua sono tornati, “a fine campagna elettorale – sottolinea Zermo – e noi non ci stiamo. E’ una cosa assurda che l’entità della morosità venga ripartita in parti uguali. Non è giusto che chi ha pagato continui a pagare. E poi ci sono gli inquilini che hanno riscattato l’alloggio: perché devono essere penalizzati?”.

La situazione nelle palazzine è “drammatica, parliamo di centinaia di famiglie coinvolte, anche più, è una cosa assurda”, rileva ancora Zermo. Che punta il dito contro Aqp e Regione Puglia.

Davanti alla Prefettura ci sono anche esponenti politici: per il Pd ci sono Antonio Rotundo, Paolo Foresio, Fritz Massa. C’è poi Mario Spagnolo, coordinatore locale di Noi con Salvini.

“Il mio è, innanzitutto, un messaggio di solidarietà e vicinanza per questa situazione di disagio che perdura da tantissimo tempo e che richiede una soluzione, definitiva e non più tampone”, rimarca Rotundo.

Che spiega di non voler fare polemica politica, di voler evitare, insomma, il “solito teatrino” sui bisogni delle persone. La prima questione posta dall’esponente dem è quella relativa alla necessità di una moratoria fino a settembre, “non si può chiudere l’acqua nel periodo estivo”, afferma. In secondo luogo, “c’è un ritardo inaccettabile nell’attuazione del principio del minimo vitale, abbiamo un dpcm pubblicato in gazzetta ufficiale ad ottobre 2016, mancano le norme attuative, di competenza dell’autorità garante. Parlavo prima con l’on. Massa, che si è detto disponibile a farsi carico di questo problema, magari attraverso un’iniziativa nei confronti del governo”, annuncia.

La soluzione definitiva, in ogni caso, a suo avviso, sta proprio nell’attuazione della norma sul “minimo vitale”.

“La Regione Puglia – è la considerazione di Spagnolo – si dia una mossa e installi i contatori di sottrazione per ogni famiglia. E’ una situazione intollerabile, ci sono casi estremi, è ridicolo per un Paese come l’Italia non tutelare i cittadini, dobbiamo svegliare le coscienze. questa è una battaglia di civiltà. Che accadrebbe – si chiede – se rimanessero senz’acqua i rappresentanti dell’istituzione regionale?”.

Ed ecco il verbale dell’esito dell’incontro: “I rappresentanti sindacali ritengono – si legge – che il debito vantato da Aqp debba essere ripartito non su tutti gli inquilini ma solo tra i morosi, facilmente individuabili con l’aiuto degli amministratori di condomini interessati dalle criticità”.

“Inoltre – si prosegue – nelle more della realizzazione dei contatori di sottrazione che sarà prevista in tempi non brevi suggeriscono, anche in concomitanza con la stagione estiva, che Aqp eroghi, per qualche ora al giorno, la fornitura d’acqua assicurando il minimo vitale procapite”.

I rappresentanti sindacali hanno fatto altresì presente “che un congruo numero di assegnatari virtuosi ha già provveduto all’installazione dei cosiddetti contatori intelligenti, contribuendo alla spesa prevista nella misura del 50%” e chiedono “la convocazione a breve di un incontro finalizzato alla discussione delle problematiche in argomento”.