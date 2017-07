Terzo gasdotto in Puglia, Emiliano: “Altro approdo per Tap possibile, ecco la prova”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – Gas dall’Albania “a basso impatto ambientale e a costi ridotti”.

Il progetto “Eagle” è stato presentato oggi a Roma con la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Prevista la costruzione di un gasdotto sottomarino che, grazie a un rigassificatore posizionato su nave a 5 km dalla costa dell’Albania, porterà in Italia dai 4 agli 8 miliardi di metri cubi di gas l’anno, arrivando sulla costa pugliese “senza significativi impatti sull’ambiente marino e terrestre e senza dover abbattere ulivi secolari”, come si specifica nella nota diramata a margine della conferenza stampa.

La pipeline sottomarina coprirà i 100 km di distanza tra le due coste e sarà posata a circa 800 metri di profondità massima. Il corridoio a terra, situato a sud di Brindisi, sarà lungo meno di 18 km dall’approdo al punto di connessione con la rete di Snam Rete Gas.

“Il sito individuato non ricade all’interno di aree protette e attraversa aree a scarso sviluppo urbano, mentre il tragitto corre in massima parte in parallelo e a breve distanza da una strada provinciale, senza quindi incontrare estese piantagioni di ulivi o altre colture agricole da sacrificare”, sottolinea Edmondo Falcione, chairman del Gruppo Falcione promotore del progetto.

Il costo complessivo del progetto si aggira sui 660 milioni di euro.

“Eagle LNG” ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie dal governo di Tirana ed è in attesa di ricevere il nulla osta VIA dal ministero dell’Ambiente la cui Commissione tecnica, nella fase di consultazione, non ha rilevato elementi di incompatibilità ambientale. Il progetto ha inoltre ottenuto fin dall’inizio il supporto della Regione Puglia.

“Speriamo con questa giornata di far saltare la retorica che spesso il Governo romano utilizza nei confronti della Puglia prendendoci in giro e dicendo che noi per quattro ulivi non vogliamo fare un gasdotto. Ovviamente è un modo offensivo di rivolgersi alla Regione Puglia e a coloro che stanno combattendo per evitare che il gasdotto Tap arrivi nel posto più sbagliato che la regione possa offrire a questo tipo di opera, su una delle nostre spiagge più belle. Come rileva lo studio del fondale marino fatto dal gruppo Eagle, ci sono altri luoghi dove la posidonia non è presente e dove quindi possono approdare gasdotti. La favoletta che l’unico posto su 900 km di costa dove far approdare il gasdotto Tap è solo Melendugno non ce la beviamo e adesso abbiamo anche il supporto tecnico di altre imprese che in epoca non sospetta avevano fatto questi accertamenti”, il caustico commento di Emiliano.

Ha poi aggiunto: “Questa è un’opera che costa circa 700 milioni anziché 45 miliardi, porta lo stesso quantitativo del Tap senza però chiedere al consumatore italiano di pagare circa 200 milioni per l’adduzione del gas alla rete Snam, non ha bisogno di finanziamenti da parte della Banca europea che al Tap invece dovrà dare 30 miliardi di euro, non ha bisogno di avere deroghe sull’utilizzo esclusivo della struttura e potrà consentire a qualunque fornitore di gas dell’Italia di attaccarsi e di utilizzare il gasdotto anche in concorrenza con l’azienda che lo costruirà”.

Il progetto “Eagle LNG”, dall’anno 2013, è compreso negli annuali decreti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è aggiornata la Rete nazionale dei gasdotti. L’Unione europea ha riconosciuto “Eagle LNG” quale progetto PECI (Project of Energy Community Interest), qualifica assegnata esclusivamente a dieci infrastrutture, per l’approvvigionamento di gas, ritenute strategiche per gli interessi energetici continentali.