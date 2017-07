“Prof alla torre!”, a Porto Cesareo incontri dedicati alla biologia marina

Share 0 Share 0 Share 0

PORTO CESAREO (Lecce) – Esperienze scientifiche pratiche di biologia marina al laboratorio della Torre Chianca di Porto Cesareo. L’iniziativa è organizzata dal Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” in collaborazione con l’Area Marina Protetta – Comune di Porto Cesareo e Centro di Educazione Ambientale di Porto Cesareo.

I partecipanti saranno guidati dai professori del Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina dell’Università del Salento (cui il Museo afferisce) e da pescatori. Saranno esperienze pratiche condotte al microscopio, dal vivo e con l’ausilio di filmati e immagini, attraverso cui i partecipanti potranno conoscere aspetti particolari della vita nel mare.

Primo incontro 6 luglio, alle ore 19.30, con il professor Ferdinando Boero, che parlerà di “Salento, l’ospedale dove si curano le cozze”. In particolare i partecipanti osserveranno l’anatomia di questi animali e i piccoli organismi di cui si nutrono ma, soprattutto, comprenderanno le ragioni della necessità di depurarli.

Il 13 luglio, alle ore 19.30, il professor Genuario Belmonte relazionerà sugli abitanti del mare. La sua superficie è l’ambiente di più grande estensione di tutto il pianeta. Non è solo un confine, tra mare e cielo, ma il posto scelto da miriadi di piccoli esseri per vivere, anche se è il meno studiato di tutti. Una semplice raccolta di questi organismi, in superficie, consentirà ai partecipanti di dare un’occhiata nel particolare plankton adattato a vivere quasi fuori dall’acqua.

Il 20 luglio, alle ore 19.30, con il professor Stefano Piraino i partecipanti impareranno a riconoscere diverse specie, a distinguere i maschi dalle femmine, e scopriranno come un riccio percepisce la luce o il buio intorno a sé (anche se privo di occhi), come si muove (anche senza pinne e senza zampe) come si nutre e quali sono le sue prede principali, come respira (anche senza branchie e senza polmoni). Infine, i biologi marini “in erba” osserveranno dal vivo come si riproduce un riccio, partecipando ad un esperimento di fecondazione delle uova. Si discuterà anche dei motivi per cui è stato introdotto il fermo biologico e della sostenibilità della pesca di ricci e delle oloturie.

Il 27 luglio, alle ore 19.30, la professoressa Simonetta Fraschetti parlerà della vita tra le alghe. A occhio nudo guardando le alghe che ricoprono le rocce in superficie si potrebbe pensare che non ci sia vita animale, ma basta raccogliere qualche ciuffo e osservarlo al microscopio per vedere fuoriuscire una miriade di organismi, piccolissimi, organizzati in una rete alimentare che si basa proprio sulle alghe, ma soprattutto sugli organismi vegetali che a loro volta vivono sulle fronde delle alghe o alla loro base. Crostacei, vermi, molluschi, che sono poi l’alimento di organismi di più grandi dimensioni tra cui molti pesci.

Ultimo incontro il 3 agosto, alle ore 19.30, dal tema “Conosciamo il pesce che mangiamo?” con Giuseppe Fanizza.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, chiamando il numero 331 1148539.