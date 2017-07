Miss Alpitour Puglia, a Otranto Rachele Risaliti incorona la prima prefinalista nazionale

Share 0 Share 0 Share 0

OTRANTO (Lecce) – Appuntamento con la bellezza a Otranto. Domani, venerdì 7 luglio, sarà Rachele Risaliti, miss Italia 2016, a premiare con la fascia di Miss Alpitour Puglia la prima prefinalista nazionale pugliese del concorso: al Voi Alimini Resort parteciperanno venti candidate per la selezione provinciale e tredici per quella regionale di Miss Italia.

Domenica 9 le selezioni continueranno a Corato, dove sarà inaugurato il tour estivo pugliese della 78esima edizione nazionale di Miss Italia, il più longevo e rinomato concorso di bellezza della nazione, organizzato da Patrizia Mirigliani. In piazza Cesare Battisti, dalle ore 21, in passerella sono attese le più belle ragazze di Puglia per cercare di conquistare la corona e la fascia di Miss Miluna Corato, utili per partecipare alla finalissima di Miss Puglia, in programma il 23 agosto al porto di Torre Canne. A seguire saranno assegnate altre fasce per partecipare alle selezioni regionali del concorso: Miss Rocchetta, Miss Equilibra, Miss Tricologica, Miss Alpitour, Miss Dermal Institute e Miss Interflora.

La tappa è organizzata dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di vent’anni esclusivista per la Puglia del concorso di Miss Italia, con Energym e in collaborazione con la “Wellness Garden” e col patrocinio del Comune di Corato. A condurre ambedue le tappe sarà il monologhista Antonio Tirelli, finalista del talent di comici “Eccezionale veramente” di Diego Abatantuono, e si esibiranno la cantante Rossana De Ruvo, terza classificata al Festival di Dario Salvatori, e la ballerina Mariaelena Lotito.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Mimmo Rollo, è denominato “Dream” e racconta i destini incrociati di Sofia Scicolone e Veronica Ciccone, in arte rispettivamente Sophia Loren e Madonna. Le storie di due grandi artiste saranno ripercorse parallelamente tra musica, canto, ballo, sfilate e monologhi teatrali, respirando un’atmosfera incantata.

Il tour di Miss Italia in Puglia è appena iniziato e pertanto le iscrizioni sono aperte. Alle tappe possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non sono ancora in possesso della cittadinanza italiana. Per iscriversi alle selezioni è necessario compilare l’apposito modulo sul sito www.missitalia.it e le concorrenti saranno contattate telefonicamente in prossimità di una tappa in un comune della provincia di residenza. Per tenersi aggiornati sulle selezioni del concorso in Puglia, ci si può iscrivere su Facebook alla pagina “Miss Italia Puglia”, dove tutte le informazioni saranno accompagnate dall’hashtag: #misspuglia.