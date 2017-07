“Eagle”, monta la polemica politica contro Emiliano. Bozzetti (M5S) e Manca (DIT): “Schizofrenia”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “L’atteggiamento di Emiliano è schizofrenico e irrispettoso nei confronti di tutti i pugliesi ed in particolare della comunità brindisina”.

Questo il commento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti in merito alla presentazione del nuovo gasdotto Eagle LNG che dovrebbe approdare sulle coste brindisine.

“Dal momento che molte delle problematiche e vincoli rilevati per TAP coinvolgerebbero anche Eagle LNG, il Governatore dovrebbe spiegarci la scelta di utilizzare due pesi e due misure. Siamo stati i primi – prosegue Bozzetti – a denunciare sia il lassismo della Regione su TAP che il rischio concreto di un nuovo gasdotto al largo di Brindisi. Emiliano anche in questo caso ha gettato la maschera dimostrando la sua solita arroganza nei confronti di tutti i cittadini avallando questo ennesimo gasdotto senza neanche aver coinvolto la cittadinanza, alla faccia della tanto decantata partecipazione”.

Critico anche il consigliere regionale Dit Luigi Manca. “Ora, giusto per capire, ma quando Emiliano proponeva l’approdo di Tap da Melendugno a Brindisi era a conoscenza di quest’altro progetto? E se sì, quindi, immaginava che Brindisi potesse sopportare sul proprio territorio non uno, ma ben due gasdotti?”, si chiede.

Con Eagle salirebbero a tre i gasdotti con approdo in Puglia. A tal proposito, Emiliano, nel corso della conferenza stampa romana di stamane, ha sottolineato: “Ho scoperto dell’esistenza del progetto Eagle per caso, attraverso canali non istituzionali, perché mai nessuno al Ministero per lo sviluppo economico mi aveva detto che pendeva un’altra istruttoria per quest’altro gasdotto? Quindi in tutto sono tre, Tap, Poseidon e Eagle. E quando vogliono discutere con la Puglia per stabilire quali di queste opere sono più convenienti e meno impattanti? Prima si comincia meglio è”.

Per Manca, in ogni caso, “il comportamento schizofrenico di Emiliano merita un’altra riflessione: il presidente ha condiviso la battaglia del collega oncologo Serravezza che non poneva per la Tap un problema di ‘bellezza’, ma di ‘salute’, sostenendo che la presenza di un’opera del genere potesse comportare una crescita di malattie tumorali sul territorio. Se fosse così Emiliano dovrebbe dire ‘no’ ai gasdotti sempre e comunque e non se gli conviene o meno a seconda della campagna elettorale che sta facendo”.