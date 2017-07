Cassetta del pronto soccorso con pochi medicinali e ossigeno: multa al lido. Sanzionati anche sette diportisti

Share 0 Share 0 Share 0

PORTO CESAREO/GALLIPOLI (Lecce) – Tutela della sicurezza balneare in mare ma anche sulla costa. E’ questo l’obiettivo dei controlli di vigilanza messi in campo dai militari della capitaneria di porto di Gallipoli, in particolare con l’approssimarsi del secondo weekend di luglio, quando, dunque, si inizia ad entrare anche nel periodo caldo della stagione balneare e turistica.

Questa mattina i servizi di vigilanza hanno portato i militari in uno stabilimento balneare di Porto Cesareo. Con la collaborazione del personale della Asl di Lecce nord, nella struttura è stata riscontrata la violazione dell’ordinanza di sicurezza balneare in merito ai presidi medici di primo intervento che i lidi devono obbligatoriamente possedere in caso di incidente.

Nello specifico, sono state accertate carenze nella quantità e tipologia di medicinali a corredo della cassetta di pronto soccorso. Inoltre è stato rilevato il mancato rispetto della quantità di ossigeno per il pronto intervento in caso di eventuali anossie di bagnanti o utenti del mare. Alla luce di tali irregolarità il titolare del lido è stato multato per un importo totale di mille 32 euro.

I controlli della capitaneria di porto di Gallipoli sono proseguiti anche via mare. A bordo delle motovedette i militari, nell’arco orario di maggior traffico diportistico, hanno focalizzato l’attenzione sul rispetto del limite delle acque riservate alla balneazione e quindi interdette alla navigazione. Durante i controlli, a tal proposito, hanno intercettato sette imbarcazioni in transito o in sosta nelle aree vietate. Per questo ai proprietari sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di mille 200 euro.