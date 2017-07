Sopravvissuto ad Auschwitz visita Santa Maria al Bagno: nel 1945 fu ospite del campo di accoglienza

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Scampato all’Olocausto, visse sei mesi a Santa Maria al Bagno tra il maggio e il novembre del 1945.

Ytzhak Reichenbaum, ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz e ai terribili spostamenti tra i campi, in questi giorni in vacanza nel Salento insieme alla sua famiglia, è tornato nei luoghi – densi di ricordi e di emozioni – della sua giovinezza.

Reichenbaum ha visitato il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno, rivedendosi in una foto assieme a Jakob Ehrlich, ha raccontato gli aneddoti di quel periodo. E in un tedesco stentato ha spiegato che Santa Maria è stato per lui “un paradiso, il posto più bello della sua vita”.

All’epoca dei fatti, Reichembaum era solo un ragazzino ma aveva già vissuto sofferenze indicibili. Arrivò a Santa Maria al Bagno dopo aver varcato illegalmente il confine tra Austria e Italia e aver sopportato le fatiche del lungo viaggio.

L’8 novembre del 1945 salpò da Taranto a bordo di una nave canadese e arrivò ad Haifa. Dopo averla vista per l’ultima volta attraverso il filo spinato di Birkenau, Ytzhak riabbraccerà la madre in Israele solo nel 1947.

Nato a Katowice nel 1932, già a sette anni è costretto a spostarsi con la famiglia a Piotrkow per sfuggire alle deportazioni di Treblinka. Nel 1943 il padre riesce a salvare lui e il resto dei suoi familiari da una fucilazione dei tedeschi, ma nel luglio del 1944 non può evitare la deportazione ad Auschwitz. Qui la famiglia di Ytzhak si sfalda: lui va nel Blocco 10, del padre si perdono le tracce (sarà poi fucilato), la madre e il fratello finiscono nel Familienlager di Birkenau. Proprio il fratello Eduard, di due anni più piccolo, sarà uno dei venti bambini di Bullenhuser Damm, ebrei tra i cinque e i dodici anni di cui per mesi il medico delle SS Kurt Heissmeyer si servì come cavie per esperimenti, iniettando loro bacilli tubercolotici e asportando ghiandole linfatiche. Finiranno impiccati nel sonno in uno scantinato della scuola di Bullenhuser Damm.

Ytzhak Reichenbaum oggi ha 85 anni e ha conosciuto morte, fame, sofferenza, orrore, come quando, durante uno spostamento in treno, viaggiò assieme ai corpi ghiacciati dei compagni morti.

Come per molti altri ebrei, il soggiorno nel campo di accoglienza di Santa Maria al Bagno è stato per lui una piccola oasi di felicità dopo anni di dolore.

“La memoria dei sopravvissuti ai lager – spiega il sindaco di Nardò Pippi Mellone – è un patrimonio straordinario, così come i documenti e le testimonianze scritte di quel periodo. Ecco perché siamo orgogliosi del nostro Museo della Memoria, dove passa un piccolo e significativo scrigno di quel patrimonio. La storia di Ytzhak colpisce ed addolora come tantissime altre, anche se per altro verso ci rende felici il fatto che lui abbia vissuto a Santa Maria i giorni della liberazione fisica e psicologica dalle sofferenze dei campi. Buona vita a questo piccolo e coraggioso signore polacco, di cui dovremmo ricordarci sempre come esempio di forza di volontà e di resistenza”.