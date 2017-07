Tap, notte di alta tensione. La società precisa: “Sospensione dei lavori sulla costa”

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – E’ stata una notte di tensione e di scontri – l’ennesima – a Melendugno.

Si è, infatti, concluso il trasferimento alla nursery di Masseria del Capitano dei 42 ulivi già espiantati e provvisoriamente sistemati nell’area di cantiere del microtunnel a San Basilio.

La zona delle operazioni – avvenute in piena notte e nel clou della stagione estiva – è stata presidiata da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Gli attivisti, in stato di allerta da giorni – l’intervento era nell’aria – hanno denunciato una “militarizzazione senza precedenti”, l’isolamento di Melendugno, con gli accessi al paese bloccati. E hanno parlato di manganellate con tanto di segni lasciati dai colpi inferti dagli uomini in divisa schierati in assetto antisommossa.

Il sindaco di Melendugno Marco Potì si è detto “sconcertato dallo spiegamento di forze dell’ordine per spostare gli alberi, già sacrificati tanto tempo fa, senza motivo, senza autorizzazioni successive, senza nessun buon senso”.

Il primo cittadino ha rimarcato come, stando all’autorizzazione unica in possesso della multinazionale, “le attività sono sospese da giugno a settembre”. “Melendugno e San Foca – la sua denuncia all’una e trenta della notte – isolate completamente dal resto d’Italia. Fermatevi”.

Secondo gli attivisti, le operazioni non si sarebbero dovute effettuare non solo per la pausa estiva, ma anche per “il rispetto della fisiologica fase vegetativa degli ulivi”.

Tutto regolare, invece, per Tap. La multinazionale ha fatto sapere che “l’Autorizzazione unica (qui il testo: D.M. 20.05.2015 di autorizzazione del metanodotto Trans Adriatic Pipeline) non fa riferimento alcuno a sospensione dei lavori”. E che “nella documentazione integrativa allo Studio di impatto ambientale presentata da TAP il 17 aprile 2015, a pagina 90 è scritto: Complessivamente, il progetto potrà essere portato a termine in circa tre anni; durante la stagione balneare (da giugno a settembre) le attività sulla costa verranno sospese”.

“TAP si è dunque impegnata volontariamente – precisa la società – a non effettuare lavori di cantiere sulla costa e in più ha deciso di non effettuare altre attività di cantiere nella stagione balneare; e infatti l’attività di cantiere dell’espianto e provvisoria zollatura o invasamento degli ulivi è stata effettuata ben prima dell’inizio della stagione turistica. Il trasporto lungo strade pubbliche a mezzo camion di ulivi zollati non è evidentemente un’attività di cantiere. Lo sarebbe certamente stata, invece, secondo quanto previsto dal piano di gestione degli ulivi approvato dalla Regione Puglia e fortemente richiesto dalle autorità fitosanitarie, la realizzazione anche a San Basilio di un tendone a protezione dalla Xylella delle piante, in analogia a quanto già realizzato a Masseria del Capitano.

“Lo spostamento delle piante – si specifica altresì – si è reso necessario per poterle accudire e proteggere adeguatamente, come già accade per 168 ulivi trasferiti nei mesi scorsi nella nursery di Masseria del Capitano. Nel sito è installato un adeguato sistema di irrigazione ed è stato montato un tendone a protezione delle piante da insetti e vettori di infezioni, come previsto dal Piano di Gestione già approvato dalla Regione Puglia. Nei prossimi giorni anche gli ulivi trasferiti questa notte saranno sistemati sotto rete”, spiega la multinazionale.

Immagine in alto tratta dalla pagina “Movimento No Tap”