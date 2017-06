Terremoto nel Pd provinciale: con Piconese aderiscono ad Articolo 1 100 tra amministratori e dirigenti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Con Salvatore Piconese escono dal Partito democratico e aderiscono ad Articolo 1 – Mdp oltre 100 amministratori e dirigenti locali e provinciali del partito, tra cui i sindaci di Patù, Gabriele Abaterusso, e di Sogliano Cavour, Paolo Solito.

Un autentico terremoto per il Partito democratico provinciale, con altri nomi pronti ad abbandonare e compiere lo stesso salto. Il tutto contro quel processo di “rottamazione brutale e violenta di una cultura politica” operata con l’avvento del renzismo.

Lo spiega bene Piconese nel corso di una conferenza stampa odierna alla libreria Liberrima. “Il Partito democratico ha esaurito, con la leadership di Matteo Renzi, la sua spinta riformistica e democratica, per diventare partito personale e privo di un orizzonte politico in grado di ricostruire una piattaforma politica e programmatica di centrosinistra in Italia”.

Piconese, che in precedenza aveva annunciato di voler rimanere fino alla scadenza del suo mandato da segretario prevista in autunno, ha inviato le dimissioni alle 7.30 di questa mattina al segretario regionale dem Marco Lacarra e, per conoscenza, alla presidente dell’assemblea provinciale Paola Povero. Un’accelerazione dovuta al fatto che il Pd “anzi, il Pdr, ha tagliato tutti i fili di storie e culture di riferimento e io – ha spiegato l’ormai ex segretario – non mi ci riconoscevo più”. Espletate le procedure per le primarie e le Amministrative, in sostanza, i tempi erano maturi.

Le sue dimissioni sono “sofferte e dolorose, poiché a Lecce, dal 2013, abbiamo avviato una nuova fase per il PD salentino, fatta di ricostruzione del partito sul territorio, di riapertura di circoli, di organizzazione del tesseramento e di selezione della classe dirigente locale alla guida delle città. E in tal senso abbiamo invertito il trend negativo che caratterizzava il PD fino a quel momento, difatti il centrosinistra ritorna a vincere alle amministrative governando così moltissime città chiamate al voto in questi anni: la vittoria storica del centrosinistra a Lecce (avvenuta domenica scorsa) con Carlo Salvemini, dopo 22 anni, testimonia il buon lavoro politico che in questi quasi quattro anni è stato svolto”, ha dichiarato ancora.

Cita Alfredo Reichlin per ben due volte, Piconese, la prima a proposito del “no” al referendum costituzionale del 4 dicembre, la seconda ricordando le sue ultime parole, pronunciate pochi giorni prima di morire: “La sinistra rischia di rimanere sotto le macerie. Non possiamo consentirlo”.

Ed ecco che Articolo 1 diventa “lo strumento politico più idoneo e avanzato per ripartire nei territori e nella società nella grande opera di ricostruzione di uno spazio democratico e progressista capace di rilanciare un nuovo centrosinistra in Italia, rimettendo al centro i temi del lavoro, della scuola, della sanità pubblica e del welfare, dei giovani e dei diritti”. Parole d’ordine: “Uguaglianza e giustizia sociale”.

Piconese ringrazia il gruppo dirigente che lo ha affiancato nel suo lavoro da segretario provinciale, presenti il coordinatore provinciale di Articolo 1 Stefano Prete e il capogruppo in Consiglio regionale Ernesto Abaterusso. E’ quest’ultimo a sottolineare la portata del terremoto avvenuto in provincia: “Lo avevamo detto che il lancio di Articolo 1 sarebbe stato solo l’inizio. Quanto avvenuto in provincia è un fatto di rilevanza nazionale. Abbiamo l’ambizione di ricostruire il centrosinistra, superando, e di molto, il Pd”. Ha poi espresso la personale soddisfazione per il passaggio di Piconese.

Quanto alle alleanze, è Prete a chiarire il punto: “Non ci sono preclusioni di ordine personale”. Le alleanze si faranno con quei soggetti che si inseriranno nel solco di “una discontinuità programmatica e politica” rispetto al renzismo.

ELENCO ADESIONI ARTICOLO 1