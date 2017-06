Centrodestra alla resa dei conti. Gabellone agli “smemorati”: “Fu detto ‘no’ alle primarie, ‘no’ ai cinque nomi”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Com’era prevedibile, la resa dei conti nel centrodestra è iniziata da subito.

La bruciante sconfitta a Lecce di Mauro Giliberti, superato al ballottaggio da Carlo Salvemini, pesa e genera scontri tra i fittiani e al’interno della coalizione.

Nel mirino ci sono di sicuro Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia, ma anche il sindaco di Lecce Paolo Perrone e il parlamentare Roberto Marti. C’è anche, però, chi accusa Forza Italia di aver tenuto un atteggiamento debole.

Erio Congedo, consigliere regionale FdI-An, ha puntato il dito contro “l’indicazione maturata in un tête-à-tête in pieno clima di inizio anno e col Salento imbiancato e bloccato dalla neve”.

Durissimo il commento del presidente del gruppo azzurro in Consiglio regionale Andrea Caroppo: “FI è corresponsabile di una disfatta dalle proporzione inaudite. I suoi vertici – a partire dal coordinatore regionale Vitali – si sono fatti dettare i tempi dal leader di un mini partitino personale, avallandone i desiderata e portando il partito a sbattere contro una sconfitta annunciata figlia dell’ennesima candidatura imposta rispetto alla quale avevo manifestato per tempo le mie perplessità. Come i successi nel resto d’Italia dimostrano, lo spazio per un centrodestra nuovo e competitivo esiste – conclude Caroppo – ma a condizione che comincino a dedicarsi ad altro gli uomini che in questi 13 anni ne hanno determinato la progressiva dissoluzione pur in un contesto ampiamente favorevole come quello pugliese”.

Per Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Alternativa popolare, “la firma a questo fallimento politico la devono mettere Fitto, Marti e Perrone, unici responsabili di una politica lontana dall’identità del territorio, lontana dalle esigenze dei cittadini, una politica che ha smesso di parlare alla pancia ed al cuore della gente, una politica fatta a tavolino e non tra le piazze, una politica che ha cercato di togliere identità ai vari esponenti riducendoli a pedine, una politica che ha pensato a posizionare propri uomini per gestire potere a scopo personale e non a far crescere una classe dirigente. Ad oggi il centrodestra ha esaudito ogni suo percorso politico. Oggi è necessario per ripartire guardare alla composizione di un partito di ampio raggio, che riesca ad unire diverse realtà ed animarle al suo interno, seguendo un progetto di PPE e che dialoghi e guardi oltre. E mi riferisco in particolare a Forza Italia e UDC che ne fanno parte in Europa e sono divisi in Italia”. Quindi, l’esortazione a Delli Noci e Giliberti “a costruire un ponte di condivisione con Alternativa Popolare”.

Antonio Gabellone, coordinatore provinciale di Direzione Italia, si rivolge agli “smemorati dell’ultima ora” ricordando il percorso che ha portato alla candidatura di Mauro Giliberti, “che con la sua signorilità ha immediatamente dichiarato ‘mi assumo personalmente la responsabilità di questa sconfitta’. Ebbene, grazie Mauro, anche in questo caso hai messo una pezza alle tante deficienze di questa coalizione”.

“Per oltre tre mesi – sottolinea Gabellone – Direzione Italia ha proposto e invitato i partiti del centrodestra a fare le primarie, che da Roma a Lecce rappresentano lo strumento più efficace per tenere insieme una coalizione e scegliere un candidato dalla netta leadership. Ci è stato detto di no. Abbiamo cercato di far convergere la coalizione su ben cinque nomi. Su tutti è arrivato un secco ‘no’. Due ‘no’ che insieme costituivano la premessa per una rottura, ma la volontà di tenere insieme una coalizione che a Lecce era stata sempre premiata dai cittadini ha spinto tutti a cercare all’esterno un nome autorevole sul quale convergere. Il nome che metteva d’accordo tutti i partiti di un centrodestra allargato, con i passaggi politici che avevano visto coinvolte le segreterie provinciali e nazionali, quello di Mauro Giliberti”.

Da qui l’esortazione: “Fermiamoci un attimo e ognuno al suo interno esplori in maniera oggettiva la vicenda, per poi tutti insieme in maniera seria condividere quanto più possibile un’analisi che serva ad archiviare la sconfitta, recuperando quel messaggio forte che il nostro elettorato ha voluto inviarci per ripartire, evitando di ripetere gli stessi errori”.

Dura la risposta del parlamentare Dit Francesco Bruni a Caroppo: “Con una disamina sciatta e per nulla approfondita cerca di trovare le cause delle sconfitte del centrodestra nei Comuni pugliesi nella sola ed esclusiva azione politica di Raffaele Fitto, così come sviluppatasi negli ultimi 13 anni. Dimentica, però , l’accusatore che durante lo stesso periodo (ad eccezione degli ultimi due anni) egli stesso, e il proprio genitore, hanno dimorato – con ruoli non certo di secondo piano ma di coordinamento provinciale – stabilmente ne La Puglia Prima di Tutto, formazione politica fondata e guidata dallo stesso Fitto. È inutile ricordare che quella fervente militanza nella compagine fittiana ha consentito al giovane Caroppo di approdare in Regione nel 2010, sfidando il malcontento dei compagni di lista. È altrettanto inutile rammentare che Caroppo fino a tre anni fa, da componente di NCD, criticava fermamente le scelte e la linea politica di Berlusconi e di Forza Italia. E, infine, che dire dell’assordante silenzio del capogruppo regionale sulla scelta del candidato sindaco a Lecce? Ha mai espresso un dissenso? Non ci risulta. Purtroppo nei momenti di avversità politica la défaillance più ricorrente è quella della perdita di memoria, che sconfina spesso in un’ipocrita ingratitudine”.

Da segnalare, infine, il silenzio del sindaco uscente Paolo Perrone che, dopo due post di fuoco indirizzati al “traditore” Alessandro Delli Noci e all’ormai “incoerente” Carlo Salvemini a pochi giorni dal voto, si è limitato ad augurare un “buon lavoro al sindaco Carlo Salvemini!”.