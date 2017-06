Poli Bortone chiamata dalla Città di Matera: per lei l’assessorato all’Identità euromediterranea

Share 0 Share 0 Share 0

MATERA (Lecce) – Chi credeva (o sperava) che la sua carriera politica fosse, in qualche modo, giunta al capolinea dovrà ricredersi: Adriana Poli Bortone ricomincia da Matera. Con un ruolo di tutto rispetto.

Per lei, già senatrice, ministro con Silvio Berlusconi, sindaco di Lecce, lady di ferro della politica leccese, volto storico della destra, è arrivato l’assessorato all’Identità euromediterranea nella Città dei sassi, Capitale europea della Cultura 2019.

Il nuovo, prestigioso incarico è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa: il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri ha presentato la nuova Giunta ai giornalisti e alla città.

La delega assegnata all’ex primo cittadino di Lecce – città che perse la sfida proprio per diventare Capitale europea della Cultura 2019 – investe un campo delicato, ovvero “promozione della città di Matera in Europa e nel Mediterraneo con l’attivazione di alleanze per rafforzare i valori identitari e comuni di tali strategiche aree geografiche, storiche, culturali e politiche; Politiche attive per il turismo, coordinamento, potenziamento e promozione dei servizi turistici. Eventi e spettacoli. Politiche attive per il commercio e artigianato”.

Un incarico che, probabilmente, ha anche il sapore di una bella rivincita per la lady di ferro leccese che proprio qualche giorno fa, argomentando e commentando un post della figlia Annalisa, aveva dichiarato, con un tono alquanto amaro: “In questa campagna elettorale ancora una volta mi sono schierata e continuo a schierarmi col centrodestra, ben sapendo che purtroppo non c’è più la destra di un tempo. Lo faccio perché alla mia età so perdonare e so rimuovere dalla mia mente l’immagine e il ricordo di quanti ho avuto la certezza che mi abbiano vigliaccamente fatto del male col nobile intento di togliermi davanti. Ormai li riconosco uno per uno”.

“Il primo incontro col sindaco e la struttura è stato cordiale e collaborativo. Le potenzialità di azione sono tantissime e mi adopererò per creare un ponte di efficacia e collaborazione con la Puglia e in particolare con Lecce, (dove tra l’altro sono presidente dell’Agenzia per l’Euromediterraneo), e dove mi sarà agevole il rapporto con il nuovo sindaco che mi auguro fortemente sia Mauro Giliberti”, ha commentato oggi a margine della conferenza stampa.

Pronta la risposta di Mauro Giliberti, candidato sindaco del centrodestra, sfidante di Carlo Salvemini al ballottaggio del 25 giugno: “Buon lavoro ad Adriana Poli Bortone, neo assessore a Matera. Leggo che lei si augura fortemente che io sia Sindaco per costruire un ponte con Lecce. Sono pronto: turismo vuol dire lavoro”.

