[video] – Voodoo e violenze per soggiogare le vittime, cinque nigeriani in arresto

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Riti voodoo per assoggettare le ragazze. E poi, violenze sessuali, soprusi psicologici, alimentazione precaria, intimidazioni e umiliazioni di ogni sorta. In altre parole, riduzione in schiavitù.

L’Operazione Nigeria condotta dai carabinieri ha permesso di far emergere l’esistenza di un’articolata organizzazione criminale di matrice nigeriana dedita alla gestione di giovani vittime – ragazze nigeriane tra i 14 e i 20 anni – destinate allo sfruttamento sessuale da far giungere anche in Italia tramite flussi migratori clandestini dal continente africano a quello europeo tramite collaudate rotte di viaggio.

Cinque i cittadini nigeriani indagati, tre donne e due uomini: le accuse, gravissime, sono di associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù a fini sessuali, tratta di persone, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

Nei loro confronti è stata emessa, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. A eseguirla, sin dalle prime ore del mattino, i carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce.

Gli interventi hanno interessato le province di Verona, Roma e Sassari e sono stati eseguiti nell’ambito di un’attività che vede coinvolti altri cittadini nigeriani indagati sul territorio nazionale.

Lecce è il punto di innesco dell’indagine: tutto è partito, infatti, dalla denuncia, nel marzo del 2016, di una donna nigeriana riguardante il presunto sequestro della figlia minore, avvenuto in Nigeria nel collegio dove la ragazza studiava. Stando alla sua testimonianza, il rapimento era stato perpetrato da un’organizzazione criminale dedita all’avvio di giovani donne alla prostituzione e i sequestratori avevano chiesto un riscatto di 30mila euro.

Le indagini hanno permesso di accertare che la ragazza aveva deciso autonomamente di intraprendere il viaggio verso l’Italia affidandosi ai referenti dell’organizzazione. Monitorando le comunicazioni della madre con i presunti rapitori, i Carabinieri hanno progressivamente messo in luce i vari tasselli della filiera criminale a partire dal reclutamento, che avveniva dietro false promesse di un lavoro lecito in Italia e con metodi coercitivi quali, appunto, i riti voodoo. Tali pratiche, che comprendevano anche il sacrificio di animali, avevano l’effetto di piegare del tutto la volontà delle giovani donne che si sentivano legate psicologicamente da una sorta di obbligo spirituale nei confronti dei referenti dell’organizzazione e ad essi si assoggettavano per evitare conseguenze nefaste per loro e i loro familiari.

Le donne venivano scelte in ragione dell’età, delle fattezze fisiche, nonché della loro eventuale verginità. Il viaggio avveniva su mezzi di fortuna attraverso il Niger e la Libia. Nella città di Sheba i migranti – ovvero le donne insieme ad altri clandestini che utilizzano le stesse rotte – venivano trattenuti in condizioni drammatiche in attesa di essere trasferiti sulle coste e salpare alla volta dell’Italia. Le donne spesso subivano violenza sessuale in cambio di cibo e sopravvivenza. Senza contare che i soggetti più deboli venivano abbandonati prima, gettati fuori dai camion in corsa. Una brutalità che si stenta ad attribuire ad altri esseri umani.

Una volta giunte in Italia e sistemate nei centri Sprar, le donne venivano “recuperate” e avviate allo sfruttamento sessuale. E qui entravano in gioco le cosiddette “madame”, spesso ex prostitute diventate organiche al sodalizio criminale, che, attraverso ulteriori riti voodoo, violenza fisica e intimidazioni, costringevano le giovani ragazze a vendere il proprio corpo per raccogliere il denaro sufficiente a saldare il debito contratto con i trafficanti.

Notevole il costo del viaggio, dai 30mila ai 35mila euro versati in più tranches per coprire spese di trasporto e di sostentamento. Per le donne avviate alla prostituzione il pagamento del saldo doveva avvenire a destinazione grazie ai guadagni dell’attività, una volta detratte le spese sostenute dalle “madame” per il vitto e l’alloggio delle giovani, circostanza che allungava il periodo di sfruttamento previsto inizialmente. Ingente, stando alle risultanze investigative, il volume d’affari del sodalizio.

L’operazione ha consentito di mettere in salvo la figlia della donna nigeriana che ha sporto denuncia al comando provinciale leccese e diverse altre ragazze. 16 le vittime accertate, due delle quali minorenni. Solo tre di loro hanno testimoniato, confermando il contenuto choc delle intercettazioni.

I particolari dell’Operazione Nigeria sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri, presente, tra gli altri, il col. Roberto Pugnetti, vicecomandante dei Ros. Accanto a lui il maggiore Gabriele Ventura, alla guida dei militari del Ros di Lecce, il tenente colonnello Saverio Lombardi, comandante del Reparto operativo, il colonnello Giampaolo Zanchi, comandante provinciale, il maggiore Paolo Nichilo, del Nucleo investigativo. L’indagine ha evidenziato “l’assoluta mancanza di scrupoli di tali mercenari“, hanno dichiarato i vertici militari. Un incubo, per le vittime, fatto di sopraffazioni, vessazioni e dolore.