Perrone-Delli Noci: è guerra. Il sindaco: “Tu assessore grazie a me”. La replica: “Avete paura”

LECCE – “Quel posto da assessore grazie a me”.

La campagna elettorale a Lecce diventa guerra aperta. Già nei giorni scorsi vi erano stati indizi di un clima che si andava surriscaldando. Ora, quando mancano pochi giorni alla sfida del 25 giugno – che vedrà contrapposti Carlo Salvemini (apparentato con Alessandro Delli Noci) e Mauro Giliberti – il centrodestra esplode i suoi colpi.

Ad attaccare è il sindaco uscente Paolo Perrone con un lungo post al vetriolo: “Caro Alessandro, sappiamo bene tu ed io come sono andate le cose tra di noi”, questo l’incipit. Destinatario l’ex assessore all’Innovazione della sua giunta.

“Nel 2012 sono stato io a vincere le resistenze di Paolo Pellegrino per una tua candidatura nella lista di Futuro e Libertà. E sono stato io a nominarti assessore, nonostante quel posto in giunta non spettasse a Futuro e Libertà, ma a La Puglia prima di tutto, che aveva due consiglieri eletti. Sono stato io ad assegnarti le deleghe che preferivi, in linea con le tue aspirazioni e le tue capacità. Sono stato io a difenderti contro tutto e tutti quando sei uscito da Futuro e Libertà e non avevi copertura politica, tenendoti in giunta in quota sindaco. Sono stato io a chiedere a Piero Fassino di nominarti referente nazionale di Anci per l’Agenda Digitale. Sono stato io a chiedere a Giulio Tremonti di nominarti Young Fellow dell’Aspen Institute”, è l’affondo del sindaco uscente.

“Poi una sera – prosegue Perrone – davanti a un piatto di sushi, mi hai chiesto di voler essere il candidato sindaco del centrodestra e io ti ho risposto che a mio avviso non era il momento. Chissà oggi cosa diresti della mia amministrazione se io avessi accettato e se oggi fossi davvero tu il nostro candidato sindaco. A quel punto hai cercato un altro padrino, sei andato da Michele Emiliano accettando di essere il suo cavallo di Troia per mettere le mani sulla città. Hai deciso di lasciare l’amministrazione comunale e il centrodestra e avevi bisogno di qualche ragione di facciata per coprire il tuo tradimento. Ad occhio e croce niente che potesse riguardare i contenuti dell’azione amministrativa, avendo tu votato per quasi cinque anni tutte le delibere e condiviso senza remore e senza rilievi alcuni ogni singola scelta”. Parole durissime, a cui fanno seguito altre dichiarazioni altrettanto pesanti, che scivolano su vicende personali.

“Hai utilizzato le scuse della legalità e delle clientele, nonostante tu sappia quanto io sia attento a queste cose – incalza il sindaco – per questo, mi hai fatto molto male. Ma hai fatto male anche ad altri, speculando con queste scuse sul dolore delle persone e delle loro famiglie. Proprio tu. Già, proprio tu che hai un fratello indagato per truffa e quindi nella stessa situazione di chi usi a fini politici. Mi auguro che tuo fratello e tutti gli altri possano chiarire la propria posizione e liberarsi di un fardello scomodo, ma dovresti sapere cosa si prova nel frattempo. Eppure, non è bastato per indurti a non servirtene. Hai messo davanti a tutto l’ambizione personale, sei andato oltre, oltre ogni cosa, rispetto compreso. E continui a farlo, visto che hai sacrificato 216 candidati e circa 8 mila preferenze sull’altare di un deprecabile giochetto di potere”.

Pronta la replica di Alessandro Delli Noci, che parla di “macchina del fango”, ma anche di “paura” da parte degli avversari.

“La sua dichiarazione è la rappresentazione dello sciacallaggio messo in atto, che coinvolge senza scrupoli, in maniera cinica e arrogante, la mia persona, la mia famiglia e la mia professionalità. Una caduta di stile per un ‘primo cittadino’ cui spetterebbero compiti più importanti e nobili”, sottolinea.

“È imbarazzante anche per me dover affrontare attacchi di tale bassezza, riconosciuti come tali anche dai nostri concittadini che hanno commentato il post. Tirare in ballo, in un momento storico per Lecce, in cui i cittadini chiedono risposte concrete ai bisogni della città, le mie deleghe, il mio percorso politico e personale, le mie competenze e i miei affetti più cari, appare una vera e propria mancanza di rispetto per la città e per le istituzioni che lui rappresenta”, replica l’ex assessore.

“L’abitudine di colpire la mia famiglia pare sia diventata ossessione e priorità del sindaco uscente, una rivalsa che nulla ha a che fare con la politica. Piuttosto che citare le indagini che riguardano chi non ricopre un ruolo pubblico, farebbe bene Paolo Perrone a dare conto delle indagini che vedono coinvolti lui e gli uomini di fiducia del suo governo. Credo che questa uscita pubblica, scomposta, sia dettata dalla rabbia e dalla mancanza di lucidità di un sindaco che viaggia con la sconfitta in tasca e non accetta la possibilità di perdere, ben consapevole che le responsabilità di giustificare il fallimento di Giliberti ricadrebbero su di lui”, attacca.

Un fatto è certo: il fair play che ha caratterizzato la prima parte della campagna elettorale è morto, con buona pace di chi sperava che la buona politica potesse finalmente avere la meglio sul resto.