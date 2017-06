Ballottaggio, divisioni in casa Poli Bortone. La figlia per Salvemini, la madre per Giliberti

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “E se voi potete professarvi di destra, senza aver mai fatto una battaglia per la destra, allora, mi domando, potrò io votare a sinistra? Chi si deve vergognare, io o voi? Voterò a sinistra, con un’unica, grande convinzione: peggio di quello che avete fatto voi, mai nessuno riuscirà a fare”.

Firmato Annalisa Bortone, figlia dell’ex sindaco Adriana Poli Bortone.

Un fiume inarrestabile. Una dichiarazione di voto a favore di Carlo Salvemini che ha suscitato, anche per i toni duri usati, reazioni a catena e un profondo dibattito.

“Sentire parlare di coerenza chi ha candidato sette indagati ed un interdetto dai pubblici uffici. Chi si è fatto eleggere sindaco (con la s piccola) con i voti di una Grande Politica, che non ha poi esitato a cacciare dal consiglio comunale perché non controllabile. Chi ha candidato meschini e ricattatori, che se non sono arrivati dove volevano, dopo aver controllato i voti sezione per sezione, hanno postato minacce a parenti e amici ‘abbondantemente biondati negli anni’”, ha sottolineato, con il riferimento al controverso post dell’esponente FdI non rieletto Giuseppe Ripa.

“E’ questa la vera vergogna, la vostra idea di coerenza. La mia invece è questa: pur di cambiare sistema, sono disposta a votare a sinistra. Meglio a sinistra, che con questo sistema. La destra, quella che i signori della coerenza non hanno mai conosciuto, quella di Mussolini e di Almirante, di Evola e Rauti, non si sarebbe mai ritrovata in questo sistema. Come non mi ritrovo io. La destra, per me, è solo destra sociale. E’ la destra che conosce la gente e le stringe la mano, non quella che si incontra sui campi da tennis o da golf tra una partita e l’altra”, ha dichiarato ancora.

Vuoi vedere che alla fine se a Lecce perde la destra, perde per colpa di Emiliano, di Delli Noci, forse anche un poco mia. E non per colpa di chi ha governato male per 10 anni? Squadra che non va, si cambia. Vale per il calcio, come per l’alternanza democratica. Fatevene una ragione”, scrive. Concetto ulteriormente esplicato nelle ultime ore: “Fermiamoli. E liberiamo Lecce. Siamo ancora in tempo”.

L’ex sindaco Adriana Poli Bortone interviene, sempre a mezzo social, parlando prima da madre e poi da politico, per ribadire il proprio sostegno a Mauro Giliberti, candidato con il centrodestra e sfidante di Carlo Salvemini al ballottaggio del 25 giugno.

“Comprendo a pieno mia figlia, colpita nei sentimenti e sempre fiera dell’onestà e della lealtà con cui noi di destra abbiamo agito in politica. Oggi qualche goccia ha fatto traboccare il vaso e Annalisa ha detto ad alta voce ciò che neanche a noi ha avuto la delicatezza di confessare. Mi rendo conto ora di quanta amarezza ha dovuto mettere da parte, quanto amore ha provato per noi, quanto ha sopportato per amor mio. Non posso che essere fiera di mia figlia, ma in questa campagna elettorale ancora una volta mi sono schierata e continuo a schierarmi col centrodestra, ben sapendo che purtroppo non c’è più la destra di un tempo”, afferma.

“Lo faccio – ribadisce Adriana Poli Bortone – perché alla mia età so perdonare e so rimuovere dalla mia mente l’immagine e il ricordo di quanti ho avuto la certezza che mi abbiano vigliaccamente fatto del male col nobile intento di togliermi davanti. Ormai li riconosco uno per uno”.

Poi il giudizio su Salvemini: “Non lo ritengo dotato né di una visione della città, né dell’umiltà e l’ascolto. Solo un politico ragionieristicamente discreto. Un po’ poco per governare una città come Lecce.Voterò e farò votare Giliberti, cui sinceramente affido la mia speranza di discontinuità” e di una “giunta assolutamente nuova“, sottolinea, non nascondendo di aver nutrito per qualche tempo il “sogno” che Giliberti e Delli Noci potessero “incontrarsi” sui temi della discontinuità e del cambiamento.

Un fatto è certo: l’ultimo scorcio di campagna elettorale ha visto il clima farsi improvvisamente rovente.